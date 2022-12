Coupe du monde 2022 : l'historique des France-Maroc, première confrontation dans un grand tournoi

Vainqueurs respectivement de l'Angleterre et du Portugal en quarts de finale, la France et le Maroc vont être opposés pour la première fois en Coupe du monde. Il n'y a eu que cinq confrontations dans toute l'histoire entre les Bleus et les Lions de l'Atlas, jamais en compétition officielle, avec un bilan favorable à la sélection tricolore : trois victoires, un match nul et un autre gagné par le Maroc aux tirs au but.

La première rencontre se tient le 5 février 1988 au stade Louis-II de Monaco, choisi pour accueillir la finale de l'amical "Tournoi de France". Les Français dirigés par Henri Michel, non qualifiés pour l'Euro-1988, l'emportent 2-1 grâce à un but de Yannick Stopyra.

Dernier duel en 2007

Lors du dernier duel, le 16 novembre 2007 à Saint-Denis, Henri Michel est encore sur le banc, mais celui du Maroc cette fois. Dans un Stade de France comble, les Bleus se font rejoindre 2-2 en fin de match avec un but de Youssef Mokhtari. Raymond Domenech profite de ce match amical pour voir à l'oeuvre des jeunes comme Karim Benzema et Samir Nasri, passeur décisif et buteur.

Entre les deux, les Bleus se déplacent à Casablanca dans le cadre du tournoi Hassan-II : ils remportent le trophée en juin 2000 (5-1) et, deux ans plus tôt, s'inclinent aux tirs au but en mai 1998 (2-2, 5-6 t.a.b.) juste avant de devenir champions du monde. Dans une séquence célèbre du documentaire "Les yeux dans les Bleus", le coach Aimé Jacquet taquine Zinédine Zidane, qui "n'a pas pu s'empêcher" de faire des "gri-gris", emporté par les "Zizou ! Zizou !" du public.

L'autre amical s'est tenu en janvier 1999 à Marseille, avec l'unique but de la partie inscrit par Youri Djorkaeff.

Des têtes connues en France

Après la Tunisie lors de la phase de groupes, les Bleus retrouvent une autre nation du Maghreb et plusieurs joueurs nés en France, comme le capitaine Romain Saïss et l'ailier d'Angers Sofiane Boufal, habitué des pelouses de Ligue 1.

L'une des stars des Lions de l'Atlas, Achraf Hakimi, évolue au Paris SG depuis 2021. Il est le meilleur ami au PSG de Kylian Mbappé, qui lui a rendu visite à Doha lors de son jour de repos dimanche. Mais Hakimi a surtout des racines espagnoles, son pays de naissance. En plus de Boufal, un autre Angevin garnit les rangs du Maroc, le jeune milieu Azzedine Ounahi, 22 ans, l'une des révélations du tournoi.

Le défenseur Achraf Dari évolue de son côté à Brest, tandis que Zakaria Aboukhlal joue au Toulouse FC. Nayef Aguerd, pilier de la défense blessé contre l'Espagne mais toujours au Qatar, a ravi les supporters de Dijon puis de Rennes, avant de rejoindre West Ham cet été.

À 47 ans, le sélectionneur franco-marocain Walid Regragui est né en région parisienne, à Corbeil-Essonnes, et a effectué quasiment toute sa carrière professionnelle en France, à Toulouse, Ajaccio ou Grenoble. Il a remplacé au pied levé Vahid Halilhodzic, autre visage connu dans l'Hexagone, à la fin du mois d'août.

Défense de fer, marée de supporters

Soutenue au Qatar par une marée de supporters, la sélection marocaine est la grande surprise de cette Coupe du monde. Avec le retour de Hakim Ziyech, exilé de la sélection sous "Coach Vahid", les Marocains ont multiplié les exploits, en éliminant successivement l'Espagne, aux tirs au but, puis le Portugal, 1-0.

Première équipe africaine à atteindre les demi-finale au Mondial, le Maroc s'appuie sur une défense solidaire, malgré les pépins physiques (Aguerd et Noussair Mazraoui ont déclaré forfait pour le quart de finale), et un gardien en état de grâce, Yassine Bounou.

Les hommes de Regragui n'ont encaissé qu'un seul but dans cette compétition, contre le Canada en phase de groupes (victoire 2-1), et encore se le sont-ils marqué contre leur camp, par Aguerd. Vainqueurs 2-0 de la Belgique, les Marocains ont aussi tenu en échec la Croatie (0-0), vice-championne en titre, pour terminer en tête du groupe F.

Contre les Bleus, le Maroc sera privé de son attaquant remplaçant Walid Cheddira, exclu samedi et suspendu pour la demi-finale.