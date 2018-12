Coupe de la Ligue : l'OM éliminé par Strasbourg en huitièmes

Rien ne va plus à l'OM. Marseille, en crise de résultats depuis plusieurs semaines, a été éliminé par Strasbourg en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue (1-1, 4 t.a.b à 2), dans un stade Vélodrome tristement désert. Les Marseillais, longtemps menés au score après un but sur penalty de Jonas Martin (18e), ont égalisé en fin de match par Luiz Gustavo (80e) pour s'offrir une séance de tirs au but. Mais Dimitri Payet et Adil Rami ont tous deux manqué leurs tentatives, enfonçant un peu plus l'OM dans la crise.

Rupture consommée avec le public. Avec sept défaites sur les onze derniers matches et des éliminations dès le premier tour de la Ligue Europa, et donc de la Coupe de la Ligue, l'OM continue sa chute. La rupture semble consommée avec le public du Vélodrome, où à peine 8.000 supporters se sont déplacés mercredi soir. L'OM n'a rien fait pour rassurer la maigre assistance en première période, se retrouvant vite mener au score sur un penalty de Jonas Martin (18e).

Les Marseillais ont cependant fait un peu mieux au retour des vestiaires. Dimitri Payet a cependant raté un penalty, arrêté par Bingourou Kamara, l'habituel gardien remplaçant du Racing. Luiz Gustavo a offert un sursaut aux siens, en égalisant en fin de match (80e), avant une séance de tirs au but fatale. Certes, l'arbitre n'a pas sifflé un penalty évident sur Payet (42e) et a refusé, à tort, un but contre son camp de Benjamin Corgnet (42e). Mais même sans ces erreurs d'arbitrage, l'OM n'y était vraiment pas.