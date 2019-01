Coupe de la Ligue : l'OL éliminé en quarts par Strasbourg

Lyon tombe de haut. Les Rhodaniens, troisièmes de Ligue 1, ont été surpris sur leur terrain par une vaillante équipe de Strasbourg (2-1), mardi en quarts de finale de la Coupe de la Ligue, l'OL quittant ainsi l'une des quatre compétitions dans lesquelles il était encore qualifié.

Une histoire de penalties en première période. Si Strasbourg a ouvert la marque sur un penalty de Ludovic Ajorque en première période (26e), les Lyonnais peuvent toutefois revendiquer une certaine malchance, celle d'avoir tiré deux fois sur le poteau par Martin Terrier (43e) puis par Memphis Depay (45e). Dans le temps additionnel, Nabil Fekir a aussi obtenu un penalty pour une faute de Pablo Martinez. Le capitaine lyonnais s'est lui-même chargé de la sentence mais a envoyé le ballon largement hors du cadre (45+1).

Et alors que Bertrand Traore a égalisé peu après la reprise (49e), la joie des supporters de l'OL a été de courte durée puisque Lamine Koné a redonné l'avantage aux Alsaciens trois minutes plus tard. La nette domination de l'OL a été tout à fait stérile par la suite, alors qu'un coup franc de Fekir heurtait à nouveau le poteau et que la reprise de Terrier qui suivait était repoussée par le gardien Bingourou Kamara (74e).

Tout pour la Coupe de France. L'objectif affiché de l'OL reste de gagner une des coupes nationales. Désormais, il ne lui en reste donc plus qu'une pour l'atteindre : la Coupe de France, épreuve pour laquelle l'OL a franchi sans trop d'encombre le cap des 32èmes de finale en s'imposant à Bourges (N3, 5e div., 2-0) et pour laquelle il se rendra à Amiens en 16èmes.

Les autres quarts de finale. Dans les autres rencontres de ces quarts de finale, le PSG, quintuple tenant du titre, attend une équipe de Guingamp mal en point mercredi soir (21h05), tandis que Monaco reçoit Rennes et que Bordeaux accueille Le Havre (L2).