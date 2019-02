Coupe de France : Nantes passe dans la douleur face à l'Entente SSG

Nantes a souffert pour trouver la faille face aux pensionnaires de troisième division de l'Entente Sannois Saint-Gratien, samedi en Coupe de France, jusqu'à un but tardif de Coulibaly qui qualifient les "Canaris" en 8e de finale, où ils recevront Toulouse mardi.

Coulibaly délivre les "Canaris". Dans un contexte toujours aussi particulier, douze jours après la disparition de leur ancien coéquipier Emiliano Sala, les Nantais se sont fait peur sur la pelouse des Val d'Oisiens, tombeurs de Montpellier au tour précédent. Le FC Nantes a évité une pénible prolongation grâce à un but en force de l'attaquant Kalifa Coulibaly à la 73e minute, après un cafouillage dans la surface consécutif à un centre de Valentin Rongier, entré en jeu une dizaine de minutes plus tôt.

Disparition de Sala : les recherches sous-marines privées lancées dimanche. Les recherches sous-marines privées pour tenter de retrouver l'avion disparu qui transportait Emiliano Sala et son pilote vont commencer dimanche matin, a annoncé samedi le dirigeant de la société engagée par la famille du footballeur. L'océanographe David Mearns, dirigeant de la société Blue Water Recoveries, a précisé qu'il dirigerait une équipe de sept personnes sur un navire, le FPV Morven, qui opérera 24 heures sur 24. Il a ajouté que ces recherches seraient menées "en étroite coordination" avec le Bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB), qui a également décidé d'entreprendre des recherches sous-marines, dans une zone de 13 km2 au nord de Guernesey.

Incapables de trouver la solution lors d'une première période pauvre en occasions, les "Canaris" sont tombés sur une équipe de National 1 décomplexée au retour des vestiaires et qui s'est offert quelques centres dangereux bien coupés par Nicolas Pallois, vigilant.

L'hommage de Nicolas Pallois. Le défenseur, très proche d'Emiliano Sala, a disputé son premier match depuis la disparition le lundi 21 janvier de l'avion qui transportait le buteur argentin, avec le numéro 9 de son ami sur le dos, ainsi que le brassard de capitaine.

À noter que Nicolas Pallois, grand ami d’Emiliano Sala, est capitaine cet après-midi avec le maillot numéro 9 sur le dos.#ESSGFCN#CDF

#️⃣9️⃣ pic.twitter.com/VLH9kQgt86 — Michaël Michée (@Michael_Michee) 2 février 2019

Trois jours après l'hommage à la Beaujoire, "Emi" était encore dans toutes les têtes dans le Val d'Oise, en témoignent les ballons vert et jaune et les applaudissements du stade Michel-Hidalgo à la 9e minute, ainsi que les chants de la Brigade Loire en son honneur. "C'était important d'être sérieux, de les respecter", a sobrement commenté Pallois au micro d'Eurosport. "On n'a pas de regret parce qu'on a tous joué à 150%", a de son côté réagi son adversaire Jérémy Labor à la sortie du terrain.