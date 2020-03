Coronavirus : après Paris, le marathon de Barcelone lui aussi reporté

Après celui de Paris, le marathon de Barcelone, prévu le 15 mars et pour lequel 17.000 coureurs dont de nombreux étrangers s'étaient inscrits, a lui aussi été reporté au 25 octobre en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé la municipalité samedi. "Nous avons convenu de reporter l'événement pour continuer à travailler sur le confinement du COVID-19 conformément aux recommandations des autorités sanitaires et de l'OMS concernant les événements majeurs", a-t-elle déclaré.

Jeudi, Amaury Sport Organisation (ASO), l'organisateur de l'événement, a annoncé le report au 18 octobre du marathon de Paris, prévu le 5 avril et qui comptait environ 60.000 inscrits. "Pour les événements sportifs non professionnels, la consigne est de les reporter ou de les annuler, surtout lorsqu'un nombre élevé de participants vient de zones à risque", avait déclaré plus tôt Fernando Simon, le coordinateur en chef du ministère espagnol de la Santé pour les urgences.

"Dans ce cas précis, le marathon de Barcelone compte généralement parmi ses participants plus d'un millier venant de zones à risque", a précisé la municipalité catalane. Vendredi, les Mondiaux de semi-marathon, prévus le 29 mars à Gdynia (Pologne), ont eux aussi été reportés au 17 octobre.