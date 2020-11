Christian Prudhomme sur le parcours du Tour 2021 : "Notre volonté, c’est de varier"

INTERVIEW

Moins de montagne et un profil plus classique : le parcours du Tour de France 2021 a été dévoilé dimanche soir. La prochaine Grande Boucle, qui aura lieu du 26 juin au 18 juillet, sera sensiblement différent de celui de cette année, l’un des plus montagneux de l’ère moderne. Les amateurs de cyclisme ne seront tout de même pas en reste, avec notamment une ascension, à deux reprises, du mythique Mont Ventoux. Le directeur du Tour Christian Prudhomme a analysé le parcours sur Europe 1, lundi matin.

"La première semaine du Tour sera magnifique avec quatre étapes en Bretagne"

Initialement prévu à Copenhague, le départ sera finalement donné en Bretagne, la région d'accueil des quatre premières étapes. Conséquence : le premier tiers du parcours a été modifié par les organisateurs. "Le Tour 2020 était exceptionnellement montagneux avec le départ de Nice, qui nous permettait d'inscrire au parcours dès le deuxième jour le mythique col de Turini par exemple. Évidemment, quand on part de Brest il y a un peu plus de kilomètres à faire pour trouver la montagne", a analysé Christian Prudhomme.

"La première semaine du Tour sera magnifique avec les quatre étapes en Bretagne, les deux premières sont faites pour des puncheurs. Je pense que ça n'est jamais arrivé que les deux premières étapes du Tour de France soient bâties pour des puncheurs, à Landerneau et à Mûr de Bretagne", a détaillé le patron du Tour.

Deux contre-la-montre au programme

"Ensuite, pour casser le rythme, il y a un contre-la-montre individuel en Mayenne, puis la traversée du Morvan. Et ensuite les Alpes samedi et le dimanche, donc une semaine après le départ du Tour. Notre volonté, c'est vraiment de varier, ce n'est pas de durcir", a assuré Christian Prudhomme.

Le Tour renoue ainsi avec sa tradition oubliée de deux contre-la-montre individuels, le premier à Laval le cinquième jour, le second dans les prestigieux vignobles du Bordelais entre Libourne et Saint-Emilion, à la veille de l'arrivée. Le dernier "chrono" du Tour 2020, avec le déjà légendaire coup de théâtre réussi par le Slovène Tadej Pogacar, qui a ravi le maillot jaune à Primoz Roglic lors de l’avant-dernière étape, semble avoir remis en selle la discipline.

"Une volonté d'équilibre" entre moyenne et haute montagne

"On met au maximum deux étapes consécutives faite pour les sprinters et il y a un retour des étapes de moyenne montagne, des étapes dites accidentées : il y en aura cinq dans le prochain Tour. C'est souvent sur ces étapes-là, qui ne payent pas forcément de mine, que les surprises peuvent être les plus grandes. Il y a une volonté d'équilibre avec les étapes de montagne, six étapes de montagne et trois arrivées en altitude", a poursuivi le directeur du Tour.

Quatre ascensions auront le label "hors catégorie" en juillet prochain : le Mont Ventoux (11e étape), le col du Portet (17e étape), le Tourmalet et la montée de Luz-Ardiden (18e étape). Le mythique Ventoux, le "géant de Provence" situé dans les Alpes, sera ainsi escaladé par deux fois, une grande nouveauté. "On va faire une double ascension pour la première fois dans l'histoire du Tour de France. Le Ventoux construit sa légende grâce au Tour de France et le Tour de France bâtit aussi la sienne grâce au Ventoux."