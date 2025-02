Tennis de table : Alexis Lebrun poursuit sa route à Singapour

Ce mercredi, Alexis Lebrun (14ᵉ mondial) s'est imposé contre le Japonais Hiroto Shinozuka (26ᵉ mondial) 11-8, 11-8 et 13-11. L'aîné de 21 ans de la fratrie Lebrun s'envole donc pour les huitièmes de finale, deux jours seulement après avoir été accroché face à l'Égyptien Mohamed Elbeiali (44ᵉ). Félix, lui, a été éliminé mardi.

Alexis Lebrun, 14ᵉ mondial et tête de série N.13, s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Grand Smash de Singapour, ce mercredi, en écartant 11-8, 11-8, 13-11 le Japonais Hiroto Shinozuka (26ᵉ). Le Français, qui fait sa rentrée sur le circuit mondial de tennis de table, n'a cette fois pas perdu de set ni de temps pour passer ce tour, deux jours après avoir été plus accroché face à l'Egyptien Mohamed Elbeiali (44ᵉ).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Tennis de table : les frères Lebrun sacrés en double aux WTT Finals et N.1 mondiaux

Félix Lebrun éliminé en simple

L'aîné des frères Lebrun (21 ans), champion d'Europe, affrontera le Chinois Fei Xue (53ᵉ) au prochain tour de cette épreuve majeure, comparable à un tournoi du Grand Chelem au tennis. La veille, son cadet Félix a été éliminé au 2ᵉ tour, surpris en cinq manches par le Taïwanais Cheng-Jui Kao.

Son parcours se poursuit néanmoins en double. Les deux frères, N.1 mondiaux, ont bataillé face aux Sud-Coréens Lim Jonghoon et An Jaehyun, mais se sont qualifiés à la belle (3-2 ; 11-5, 7-11, 11-6, 5-11, 11-7) pour les quarts de finale. Stade de la compétition où sera également engagée la paire composée par Esteban Dorr et Florian Bourrassaud.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'autre Français en lice en simple chez les hommes, Simon Gauzy, qui a remporté avec les Lebrun le bronze olympique à Paris par équipes, n'a pas créé l'exploit contre le Chinois Lin Shidong, N.2 mondial, vainqueur 3-1. Gauzy a arraché le troisième set après avoir été mené 2-0, mais a finalement craqué au cours d'une dernière manche fortement disputée où il a repoussé une balle de match (11-5, 11-5, 6-11, 11-9).

Plus tôt dans la journée, dans le tableau féminin, Prithika Pavade, 20ᵉ, n'a pas non plus créé la surprise contre la Chinoise Wang Yidi (3ᵉ mondiale), en étant éliminée au deuxième tour 3-0 (11-2, 11-6, 11-4).