«C'était quand même magnifique» : les spectateurs bordelais ravis devant la finale

3-3, des tirs au but et un scénario pour le moins haletant, la finale de la Coupe du monde qui a opposé l'Argentine à la France restera dans les annales. Malgré la défaite de la France et le sacre de Lionel Messi, l'affiche restera donc dans les mémoires des supporters du monde entier, et notamment des Bordelais réunis Place de la Victoire pour un visionnage collectif.

"Un très grand match"

Au-delà de la défaite, ces supporteurs ont la certitude d'avoir assisté à une finale exceptionnelle. "3-3, c'est un très grand match", s'exclame un jeune homme. "Là, on finit deuxième donc c'est merveilleux. Il a y'a eu 2-0, puis 2-2, puis 3-2 puis 3-3", c'était quand même magnifique", renchérit un autre au micro d'Europe 1. "J'ai adoré ce match malgré le fait qu'on ait perdu", explique à son tour un supporteur.

Le nom de Mbappe était sur toutes les lèvres. "Mbappe, c'est exceptionnel ce qu'il peut faire avec un ballon", détaille une spectatrice. " Il y a cinq minutes virevoltantes de Mbappé qui étaient vachement belles", ajoute un autre spectateur. Avant de se séparer, malgré la déception d'avoir perdu, la foule bordelaise a tenu à saluer la performance des Bleus.