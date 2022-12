Coupe du monde 2022 : la finale France-Argentine restera dans la légende du football

Quelle étrange défaite, quel curieux sentiment ce lundi matin. Après une finale extraordinaire (3-3) et une séance de tirs au but, l'Argentine a remporté sa troisième étoile face à la France. Détrônés mais héroïques dans la défaite, c'est en substance le message que leur a adressé Emmanuel Macron dans le vestiaire. "Vous avez fait rêver des millions de Françaises et de Français parce que vous avez fait du grand football et du grand sport. Les leçons, vous les tirerez, il n'y aura sans doute des regrets après ce match. Vous avez eu le cœur, la faim, l'envie et le talent d'y aller. Rien que pour ça, je voulais venir vous voir pour vous dire merci. Il y en a plein qui sont très jeunes, qui vont en faire beaucoup d'autres, et vous allez en gagner des autres parce que vous avez une expérience qui est dingue. Moi, je suis fier de vous. Vive la République et vive la France", a-t-il déclaré.

Une finale historique

Une chose est sûre : cette finale entre dans l'histoire du football. Une soirée majestueuse, du jamais vu en finale de Coupe du monde. L'Argentine mène 2-0 zéro grâce à Lionel Messi et Ángel Di María. À la mi-temps, l'Argentine domine largement et le coup de génie de Didier Deschamps apparaît : sortir Giroud et Dembélé et les remplacer par Kolo Muani et Thuram, des petits jeunes complètement insouciants. Enfin, Mbappé est en position de marquer.

Le prodige du ballon rond marque deux buts avant les prolongations. Mais Messi redonne rapidement avantage à l'Argentine et Mbappé s'empresse d'égaliser. Les deux équipes sont une nouvelle fois à égalité avec trois buts. Trois buts en finale de Coupe du monde, du jamais vu depuis la finale entre l'Angleterre et la RFA en 1966 et le but de Geoffrey Hurst à 101e minute de la prolongation.

Penalty manqué de Coman et de Tchouaméni... La France a perdu son titre mais on attend désormais de savoir une chose : Didier Deschamps restera-t-il à la tête des Bleus ? Oui, il le faut.