«C'est incroyable» : la «Mbappé mania» s'empare des supporters du Real Madrid

À peine arrivé et déjà élevé au rang d'idole. Kylian Mbappé a été accueilli comme un roi par les supporters du Real Madrid, ce mardi. Et, alors, qu'il n'a même pas encore joué un seul match, la "Mbappé Mania" est déjà en marche à Madrid. Au pied du stade Santiago Bernabéu, ce mardi, les maillots blancs de Kylian Mbappé sont partout dans le stade et dans la rue.

Un maillot à 180 euros

Dans sa petite boutique de rue, Marco ne sait plus où donner de la tête : "J'ai des écharpes et des foulards que je vends 10 euros pièce. Et ça se vend très bien ! On doit en avoir déjà vendu au moins 200 depuis ce matin", confie-t-il au micro d'Europe 1.

"C'est incroyable", poursuit-il. Garder un souvenir de l'arrivée du Français, c'est ce qui a poussé ce jeune supporter à casser sa tirelire pour s'offrir le maillot de la star. "C'est le même maillot que les joueurs. 180 euros, c'est cher, mais c'est Mbappé. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, pour ne pas dire le meilleur. Il va marquer son époque à Madrid", assure le jeune homme.

Des fans qui font bloc derrière le nouveau venu

Un sacrifice financier qui est aussi prêt à faire Yann, franco-espagnol, installé à Madrid. "J'avais déjà le 9 de Benzema du Ballon d'or. J'ai aussi le t-shirt de Zidane de la finale de la Novena (le 9e titre du Real Madrid en Ligue des champions ndlr). Et le prochain, ça sera Kylian", assure-t-il.

Et dans les haut-parleurs, devant le stade, un speaker prévient : la boutique restera ouverte plus tard que prévu pour que tout le monde reparte avec son maillot de Mbappé.