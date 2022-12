«Ça peut nous donner de belles idées» : Le SCO d'Angers fier de ses joueurs marocains

Une équipe de Ligue 1 risque de regarder la demi-finale Maroc-France avec beaucoup d'attention ce mercredi. Deux joueurs marocains, qui seront sur la pelouse lors du match avec les Bleus, évoluent le reste du temps avec le SCO Angers. "Ça fait sourire parce qu'il y a des grands clubs européens qui n'ont vu personne en Coupe du monde !", explique Patrick, un fan du SCO d'Angers. Les deux Marocains Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi jouent dans le Maine-et-Loire. Les deux joueurs risquent de prendre leur envol comme le reconnaît le capitaine Pierrick Capelle : "Il faut être lucide. Comment on pourrait retenir un joueur qui vit cette chose-là et qui a des sollicitations pour aller voir plus haut et continuer à progresser dans sa carrière ?"

"Un exemple de travail et de force collective"

Il n'est pas aisé de convaincre des joueurs de ne pas céder aux appels du pied d'autres clubs plus huppés alors que leur équipe est actuellement dernière de la Ligue 1. Abdel Bouazzamal voit les choses plus positivement. Pour lui, le parcours déjà héroïque du Maroc peut donner de l'espoir à Angers : "On est dernier, c'est vrai, mais on n'est pas mort. Quand je vois le Maroc, ça peut aussi nous donner de belles idées. C'est un exemple de travail et de force collective".

Comme un clin d'œil, le SCO reprendra fin décembre le championnat sur la pelouse d'Ajaccio, seul club de Ligue 1 à avoir cette fois eu aucun représentant au Qatar.