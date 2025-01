Brest-Real Madrid : «On ne sera pas sur le terrain pour les regarder jouer», assure l'entraîneur brestois

Le Stade Brestois va recevoir ce mercredi soir le tenant du titre de la Ligue des champions, au Roudourou. Si le Real Madrid part confiant, au vue de son palmarès de titan, ce sont pourtant les Bretons qui dominent les Merengue au classement de la C1. La rencontre s'annonce mouvementée.

La huitième et dernière journée de la saison régulière de la Ligue des champions sera marquée par une grande soirée de football ce mercredi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les quatre clubs français Brest, Lille, le PSG et Monaco jouent ce soir à 21 h. Mais tous les regards seront braqués sur les Brestois qui reçoivent le Real Madrid à Guingamp. Les Bretons ont bien l'intention de faire tomber le grand Real.

"En foot, tu peux être inférieur et tu peux quand même gagner"

Le Stade Brestois, qui dispute la première Coupe d'Europe de son histoire, compte un point de plus au classement que le Real Madrid, club le plus riche du monde. Les Bretons, d'ores et déjà qualifiés pour les barrages de la Ligue des champions, vont jouer crânement leur chance, affirme l'entraîneur brestois Éric Roy.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Si on regarde les stats, si on regarde le budget, si on regarde l'effectif, on peut se dire qu'on n'a aucune chance. Mais en foot, tu peux être inférieur et tu peux quand même gagner. On ne sera pas sur le terrain pour les regarder jouer et ce sera l'enjeu de tout ce match", détaille-t-il.

Mais le Real Madrid, qui s'est installé dans un hôtel en périphérie de Saint-Brieuc, veut faire respecter la hiérarchie. Et le gardien belge Thibaut Courtois ne craint pas non plus la météo bretonne. "On n'a pas de problème avec le vent ou la pluie. En Espagne, on a aussi des villes où il fait froid et où il peut pleuvoir. Pour moi, c'est toujours charmant de jouer contre d'autres équipes".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La vigilance est de mise pour les Brestois, car Kylian Mbappé est de nouveau en forme. Par le passé, avec le maillot du PSG et de l'équipe de France, l'attaquant de 25 ans a déjà marqué plusieurs buts sur la pelouse guingampaise.