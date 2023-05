«Bon courage Rafa», «ça ouvre des possibilités» : les joueurs réagissent après le forfait de Nadal à Roland-Garros

Coup de tonnerre dans le tennis ! L'Espagnol Rafael Nadal, 14 fois vainqueur de Roland-Garros, a été contraint de déclarer forfait à une semaine du début du Grand Chelem. Dans la foulée, plusieurs joueurs ont réagi à cette annonce. "J'imagine que c'est le premier Roland-Garros sans Rafa depuis dix ans ou plus, et sur ces dix, il l'a gagné neuf, ou huit fois", a déclaré le Russe Daniil Medvedev après sa victoire en quart de finale au Masters 1000 de Rome. "Ça ouvre des possibilités pour beaucoup de joueurs, parce que même sans être à 100%, s'il avait décidé de jouer, il aurait été un favori, évidemment", a-t-il ajouté.

De son côté, Carlos Alcaraz, a eu une pensée appuyée pour son compatriote espagnol : "Bon courage Rafa ! C'est très douloureux et triste pour tout le monde que tu ne puisses pas être là à Roland-Garros et que tu ne puisses pas continuer à jouer cette année, mais j'espère que 2024 sera une grande saison pour toi, et que tu pourras te retirer comme le grand champion que tu es !", a-t-il écrit sur Twitter, jeudi après-midi.

Muchísimo ánimo Rafa! ❤️ Muy doloroso y triste para todos que no puedas estar en Roland Garros ni jugar más este año, pero deseando que 2024 sea una gran temporada para ti y puedas despedirte como el gran campeón que eres! @RafaelNadalpic.twitter.com/KIfVSnRRS7 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) May 18, 2023

À 19 ans, Alcaraz est devenu le plus jeune numéro 1 du classement ATP de l'histoire en 2022, et est souvent présenté comme le successeur de la légende Nadal, qui fêtera ses 37 ans le 3 juin, huit jours avant la finale de Roland-Garros.

Un retour pour la Coupe Davis ?

Depuis son premier sacre sur la terre battue parisienne en 2005, deux jours après ses 19 ans, Nadal n'a jamais fait faux bond Porte d'Auteuil. Il y a accumulé plus de 110 victoires et n'y a connu que trois défaites (en 2009, 2015 et 2021), plus un forfait en cours de tournoi (2016, à cause de son poignet gauche). C'est donc un coup dur pour l'Espagnol mais aussi pour les organisateurs du Tournoi.

Lors de cette même conférence de presse, "Rafa" a précisé qu'il serait indisponible "les prochains mois". Son "objectif pourrait être de jouer la Coupe Davis" en novembre, histoire d'entamer "avec des garanties", "ce qui pourrait être la dernière année" de sa carrière. Il n'y aura donc pas de Nadal sur le gazon de Wimbledon, déjà orphelin de Roger Federer, ni sur le dur de l'US Open.