Biathlon : Martin Fourcade gagne la dernière course de sa carrière

Martin Fourcade a fait ses adieux au biathlon samedi sur une victoire lors de la poursuite de Kontiolahti, mais il n'a pas réussi à renverser la situation au classement général, terminant deuxième de la Coupe du monde derrière le Norvégien Johannes Boe, lauréat du gros globe de cristal pour la deuxième année consécutive.

Le quintuple champion olympique (31 ans) quitte ainsi la scène sur un 83ème succès devant deux autres Français, Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin. Boe s'est lui assuré son deuxième sacre à 26 ans en prenant la 4ème place de la dernière course de l'hiver. En quête d'un 8ème gros globe de cristal, Fourcade était dans l'obligation de réussir la course parfaite pour refaire son retard de 19 points sur Boe. Il est passé tout près de l'exploit, échouant finalement à deux petites longueurs du Norvégien au classement final de la Coupe du monde.

Une conclusion en beauté

Parti en 2ème position, 21 secondes après Boe, victorieux du sprint jeudi, le Français a bien collaboré avec Jacquelin et a profité des nombreuses erreurs de son rival au tir (4 au total) pour prendre rapidement les commandes. Malgré du déchet à la carabine (3 fautes) en raison d'un vent violent sur le pas de tir tout au long de l'épreuve, Fourcade est parvenu à se maintenir devant pour clore en beauté sa vie de biathlète.

Sportif français le plus titré aux Jeux Olympiques (5 médailles d'or), Martin Fourcade possède le record du nombre de Coupe du monde remportées (7 d'affilée de 2012 à 2018), de petits globes (26) et de titres mondiaux (11 sur le plan individuel à égalité avec le Norvégien Ole-Einar Bjoerndalen).