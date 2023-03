Biathlon : Anaïs Chevalier-Bouchet annonce sa retraite de sportive après sa dernière course à Oslo

Anaïs Chevalier-Bouchet, double médaillée d'argent olympique à Pékin il y a un an, va mettre un terme à sa carrière à l'issue de la saison, cette fin de semaine à Oslo, annonce-t-elle mercredi sur les réseaux sociaux. "Ce seront mes derniers tours de piste à Oslo. Il est temps pour moi de raccrocher la carabine et les skis", écrit sur Instagram la biathlète qui a fêté ses trente ans en février, dans un message accompagnant un dessin la représentant à la fenêtre d'un fameux combi allemand, aux côtés des mascottes des trois JO d'hiver auxquels elle a participé, de Sotchi en 2014 à Pékin en 2022, en passant par Pyeongchang en 2018.

Chevalier-Bouchet, qui a donné naissance fin 2019 à une petite fille, Emie, compte trois médailles olympiques à son palmarès, deux en argent (individuel et relais mixte en 2022) et une en bronze (relais féminin en 2018). Elle compte également sept médailles mondiales, trois remportées en individuel, argent du sprint et bronze de la poursuite en 2021 à Pokljuka (Slovénie), et bronze du sprint en 2017 à Hochfilzen (Autriche), plus quatre gagnées en relais.

>> LIRE AUSSI - Biathlon : la Française Julia Simon sacrée championne du monde de la poursuite

"Fière"

Il ne lui manque qu'un titre international. C'est cet objectif d'or mondial qui avait motivé la prolongation de sa carrière après les JO 2022. Elle ne l'aura pas atteint, même si elle a abordé en tête de course le dernier tir debout de la mass start aux Mondiaux à Oberhof (Allemagne) en février. "Je suis heureuse de m'être donnée les moyens de réussir et d'être restée fidèle à mes valeurs tout au long de ma carrière, poursuit-elle. Fière de m'être accrochée dans les moments difficiles, fière d'avoir osé, d'avoir fait des choix, de les avoir assumés."

Depuis ses débuts en Coupe du monde en 2013, Chevalier-Bouchet y a pris 259 départs (avant les trois dernières courses à Oslo). Elle s'est imposée une fois : en poursuite à Hochfilzen en 2016. Elle est encore montée sur quatre podiums individuels au fil de l'hiver. Comme la Française, la star norvégienne Marte Olsbu Roeiseland et l'Allemande Denise Herrmann-Wick ont annoncé la veille mettre un terme à leur carrière à la fin de l'hiver.