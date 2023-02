Biathlon : la Française Julia Simon sacrée championne du monde de la poursuite

La biathlète française Julia Simon, 26 ans, est devenue pour la première fois championne du monde de poursuite (10 km), dimanche à Oberhof, en Allemagne. La leader du classement général de la Coupe du monde a devancé l'Allemande Denise Herrmann-Wick et la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland. Simon s'offre une deuxième médaille dans ces Mondiaux après le bronze remporté avec le relais mixte français en ouverture.

Seulement dixième du sprint, la Française s'est élancée avec 1 min 03 sec de retard sur l'Allemande Denise Herrmann-Wick, victorieuse jeudi. Malades, deux autres favorites, l'Italienne Lisa Vittozzi et la Suédoise Elvira Oeberg --respectivement deuxième et troisième au classement de la Coupe du monde-- n'ont pu prendre le départ.

Simon confirme sa domination

Malgré le brouillard épais qui s'est abattu sur Oberhof comme lors du sprint masculin la veille, Simon s'est montrée impériale au tir. Elle a signé un sans faute lors des deux tirs couchés et du premier tir debout et n'a commis qu'une faute lors du deuxième tir debout. A l'inverse, l'Allemande Denise Herrmann-Wick s'est montrée plus imprécise et même a craqué en ratant deux fois la cible sur le deuxième tir debout, laissant filer la Française vers la victoire.

Avec ce premier titre mondial individuel, Simon confirme sa domination cette saison. En tête du classement général de la Coupe du monde, elle a déjà remporté trois courses individuelles (dont deux poursuites).