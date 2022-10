INFO EUROPE 1 - Accord imminent entre Laurent Blanc et l'Olympique lyonnais

La signature serait imminente. Laurent Blanc serait en route pour Lyon. Il devrait devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais, selon une information du service sport d'Europe 1. Franck Passi devrait l'accompagner comme entraîneur adjoint. Il va donc succéder à Peter Bosz. Les derniers détails sont en cours de finalisation.

Toujours selon nos informations, Claudio Caçapa, qui devait assurer l'intérim en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur, serait maintenu dans le staff du club lyonnais. Ludovic Giuly et Rémi Vercoutre seraient également présents dans ce nouveau dispositif. Ancien préparateur du Paris Saint-Germain, Philippe Lambert devrait également suivre la route de Laurent Blanc.

>> LIRE AUSSI - L'Olympique lyonnais négocie avec Laurent Blanc pour remplacer Peter Bosz

Libre de tout contrat depuis février

C'était à Al-Rayyan, au Qatar, que l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain avait posé ses valises fin 2020. Mais faute de mauvais résultats sportifs, l'aventure s'est achevée en février dernier.

Mais sa dernière apparition en Ligue 1 remontait à 2016, lorsqu'il était l'entraîneur du PSG où il avait remporté deux quadruplés championnat de France-Coupe de France-Coupe de la Ligue-Trophée des champions. Mais ses résultats mitigés en Ligue des champions, priorité des dirigeants qataris, avaient eu raison de l'entraîneur français.

À Lyon, son défi sera de relancer une équipe en panne de confiance à l'instar de l'attaquant Alexandre Lacazette, qui a ouvertement critiqué les choix tactiques du désormais ex-entraîneur lyonnais, vendredi soir après le match nul (1-1) contre le Toulouse FC.

Bosz tourné vers la sortie après de mauvais résultats

Laurent Blanc doit donc remplacer l'entraîneur néerlandais Peter Bosz, arrivé il y a un peu plus d'un an dans le club rhodanien. Terminant à une décevante 8e place de Ligue 1 en mai 2022, et par conséquent sans qualification européenne, les dirigeants lyonnais l'attendaient au tournant en ce début de saison. Mais après 10 journées, les résultats n'ont pas été convaincants pour le maintenir à son poste. Lyon pointe à la septième place du championnat, mais surtout, n'a plus gagné depuis 5 matchs.

L'ancien défenseur international français (97 sélections) avait déjà été évoqué pour succéder à Sylvinho en octobre 2019, avant que le choix de Jean-Michel Aulas ne se porte sur Rudi Garcia (2019-2021). En seulement six saisons comme entraîneur de L1, trois à Bordeaux et autant au Paris SG, le "Président", passé par Naples, Marseille, Barcelone et Manchester United, était la priorité de l'Olympique lyonnais.

Le prochain match de l'OL est programmé le 16 octobre à Rennes, dans le cadre de la 11e journée de L1.