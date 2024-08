JO de Paris 2024 : avec le succès des frères Lebrun, le tennis de table connaît de nouveaux adeptes

Du bleu, du mauve et du vert. C'est sur un sol aux couleurs des Jeux olympiques de Paris que reposent ici, en plein centre de la terrasse des Jeux dans la capitale, cinq tables de ping-pong. Et dès l'ouverture, elles sont prises d'assaut. Baptistin, membre de la fédération de tennis de table et animateur sur le stand, constate cet engouement.

"Vous voyez, il y a une marée de monde qui arrive. On est complet de 10 heures jusqu'à 19 heures. De l'ouverture à la fermeture. Les gens sont capables de faire plus de 20 minutes de queue juste pour jouer cinq minutes au tennis de table".

"Il faut que nous, fédérations, soyons prêts à les accueillir"

Cinq minutes, c'est donc le temps que Théo, 11 ans, a pour faire quelques balles avec son grand-père. Et entre deux points, impossible de ne pas parler des frères Lebrun, forcément inspirants : "Ils ont beaucoup persévéré pour atteindre ce niveau. Ce qui est marrant, c'est qu'il y en a un qui tient sa raquette en prise 'porte plume' et l'autre qui tient sa raquette normalement. Moi, je préfère plutôt tenir ma raquette normalement".

Et avec la folie Lebrun, les clubs s'attendent évidemment à une forte hausse des inscriptions : "Les clubs sont quasiment complets, donc on essaie de trouver même des solutions pour pousser les murs afin d'accueillir encore plus de monde. Mais il faut que nous, fédérations, soyons prêts à les accueillir", explique Baptistin.

Le ping-pong est un sport que l'on peut pratiquer jusqu'à très tard. Le plus vieux licencié se trouve dans le Val-d'Oise, il est âgé de 100 ans.