Tennis de table : une association créée pour défendre les intérêts des joueurs

Dans l'optique de "promouvoir le bien être des joueurs" et d'assurer "un traitement juste et équitable" sur le circuit mondial, une vingtaine de pongistes, dont les noms n'ont pas été dévoilés, ont annoncé mardi la création d'une association pour représenter leurs intérêts.

Une vingtaine de pongistes ont annoncé mardi la création d'une association pour "représenter les intérêts collectifs des joueurs professionnels à travers le monde". L'UTTP (United Table Tennis Players Association) permettra aux joueurs d'avoir "une voix plus forte dans la mise en forme du paysage du tennis de table professionnel", expliquent-ils dans un communiqué.

Parmi les volontés de l'association, créée par 22 joueurs, "dont douze font partie du Top 20 mondial", celles de "promouvoir le bien-être des joueurs", les protéger "contre les abus, la discrimination et l'exploitation", assurer "un traitement juste et équitable" en ce qui concerne les conditions financières et de travail ou encore encourager "une plus grande transparence au sein de la gouvernance et l'administration du tennis de table".

Crainte de sanctions

L'UTTP précise qu'elle ne souhaite pas dans l'immédiat dévoiler les noms de ses membres : "Nous espérons pouvoir le faire dans un avenir proche et que nos membres n'auront pas à craindre d'être sanctionnés", explique le communiqué. L'annonce sur Instagram de sa création a néanmoins été partagée par plusieurs joueurs, à l'instar des Français Félix et Alexis Lebrun, Simon Gauzy, Prithika Pavade ou encore le N.3 mondial brésilien Hugo Calderano.

Le lancement de cette association intervient quelques mois après la décision, annoncée en décembre, de trois stars chinoises de la discipline de se retirer du circuit international (WTT). Fan Zhendong, Ma Long et Chen Meng avaient expliqué leur retrait par les amendes infligées pour non-participation à des tournois. Leur décision avait provoqué la colère de supporters et les inquiétudes d'athlètes.

En février, le World Table Tennis avait annoncé une évolution de son règlement. Parmi ces changements, la fin de l'obligation pour les joueurs de prendre part aux Grands Smashs (équivalent des tournois du Grand Chelem en tennis), ou encore l'augmentation du montant global des prize money, gagnés pendant les compétitions.