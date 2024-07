Athlétisme : à trois semaines des JO, Kevin Mayer chute sur 110 m haies et s'effondre sur la piste

Coup dur avant les Jeux olympiques : le recordman du monde du décathlon Kevin Mayer a chuté dimanche sur le 110 m haies au meeting de Paris et s'est effondré en larmes sur la piste en hurlant, à moins de trois semaines du début des Jeux olympiques à Paris.

Kevin Mayer immédiatement pris en charge par le service médical

Le double champion du monde de 32 ans, deux fois vice-champion olympique, est tombé après la huitième haie et s'est effondré à plat ventre sur la piste. Il ne s'est pas relevé immédiatement et s'est pris la tête dans les mains en hurlant. Les secouristes l'ont ensuite aidé à s'assoir sur une chaise, mais il s'est finalement relevé.

Sorti de la piste en marchant, mais en se tenant la cuisse gauche, Kevin Mayer a été immédiatement pris en charge par le service médical, a indiqué à l'AFP son entourage, sans qu'on sache dans l'immédiat ni la nature ni la gravité de sa blessure. Kevin Mayer doit participer le mois prochain à ses quatrièmes Jeux olympiques. Le recordman du monde (9.126 points) et double champion du monde de la discipline (2017 et 2022) s'y était qualifié in extremis en réalisant les minima mi-juin après plusieurs tentatives avortées.