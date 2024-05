ASSE - FC Metz : le soutien indéfectible des Stéphanois qui espèrent voir les Verts remonter en Ligue 1

Ce jeudi soir, le chaudron sera de nouveau à guichets fermés, pour la septième fois d'affilée. 37.000 spectateurs sont attendus pour voir l'AS Saint-Étienne, 3e de Ligue 2 cette saison, jouer le barrage pour l'accession à la Ligue 1, face au FC Metz, 16e de Ligue 1. Une double confrontation puisqu'il y aura un match retour dimanche, qui pourrait permettre aux Verts, club mythique du championnat de France, de retrouver l'élite, deux ans après en être descendus.

"Je suis tombé dans la marmite Verte"

À Saint-Étienne, toute la ville vit au rythme du club car la passion pour les Verts est immense, comme l'explique Mickaël. "C'est une ville de foot depuis toujours. Dans ma famille, on était supporters des Verts. Et moi, je suis tombé dans la marmite Verte, comme on dit ! Mes filles jouent au foot, elles sont pour les Verts, les petites de quatre ans chantent 'allez les Verts !' Je pense que la relève est assurée !", s'enthousiasme-t-il.

"Cette année, ça peut le faire"

La Ligue 1 est à la portée des Verts, estime Enola, 23 ans, supportrice depuis toute petite. "Je pense que cette année, ça peut le faire. En tout cas, moi, j'y crois ! Avec le public qu'on a... Quand on dit qu'on est 12, on est vraiment 12 ! Et ce soir, je sais qu'on sera 12 ! Moi, depuis gamine, le foot, c'est dans mes gènes. Et le Vert, encore plus ! Je sais que je transmettrai [cette passion] à mes enfants aussi. J'ai le cœur vert et je l'aurai toute ma vie !" lance-t-elle.

Un public qui joue un vrai rôle pendant les matches, confirme le milieu de terrain Dylan Chambost. "C'est important, à domicile, d'emmener tout le monde avec nous. Et je pense qu'avec le soutien du public, pour l'équipe adverse, ce n'est pas facile...", glisse-t-il. Les supporters, comme Isabelle et Elvis, sont déjà prêts à donner de la voix : "Qui sont les plus forts ? Évidemment, ce sont les Verts..." chantent-ils.