Saint-Etienne confirme sa bonne dynamique en Ligue 2 en battant Nîmes (2-1)

Grâce à des buts de Niels Nkounkou (34e) et Ibrahima Wadji (51e), Saint-Étienne est allé chercher un succès précieux à Nîmes (2-1) lundi soir pour le compte de la 24e journée de Ligue 2. Avec cette victoire acquise face au dix-septième, l'ASSE possède désormais quatre points d'avance sur la zone de relégation à quatorze journées de la fin.

Les Verts, privés de Gaëtan Charbonnier qui s'est rompu les ligaments croisés et est forfait pour le reste de la saison, ainsi que de Mathieu Cafaro suspendu, retrouvaient en revanche leur capitaine Anthony Briançon, dont la hargne a semblé sécuriser la défense.

Les Verts joueurs

Les deux gardiens se sont rapidement illustrés : le Stéphanois Gautier Larsonneur devant intervenir avec autorité devant Bénézet (2e) ou repousser en corner une frappe de Pablo Pagis (11e) alors que Lucas Dias, son alter ego nîmois, s'est lui montré solide en stoppant la tentative de Jean-Philippe Krasso (13e) et en s'imposant sur le corner qui a suivi (14e).

Face à une équipe stéphanoise très joueuse, la défense des Crocodiles a dû s'employer pour contenir les assauts adverses (40e, 45e). Mais le portier nîmois, qui avait retardé l'échéance, n'a rien pu faire face à Nkounkou sur l'ouverture du score. Ce dernier, astucieusement lancé dans le bon timing par Krasso, est allé ajuster Dias d'un tir tendu au ras du sol (34e).

Troisième succès de rang

Les Stéphanois, bougés par leurs hôtes dès le retour des vestiaires, ont fait le break par Wadji auteur d'un raid solitaire après s'être débarrassé au passage de deux défenseurs nîmois (51e). Malik Tchokounté a relancé les Crocodiles en reprenant un corner tiré par le virevoltant Pablo Pagis (69e). Ce but a galvanisé les troupes de Frédéric Bompard qui ont cru en leurs chances et multiplié des situations chaudes devant le but de Larsonneur. Mais les Verts ont tenu bon.

L'équipe de laurent Batlles enchaîne un troisième succès de rang qui la propulse à la 15e place (27 points), alors que son adversaire pointe désormais à la 17e (23pts).