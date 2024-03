EXCLU - Antoine Kombouaré de retour sur le banc du FC Nantes : «Avec le président, on a mis nos égos de côté»

À Nantes, il y a péril en la demeure. Seizièmes de Ligue 1, à seulement deux points de Metz, premier relégable, les Canaris restent sur trois défaites consécutives en championnat et leur maintien dans l'élite du football français paraît clairement menacé. Pour assurer cette mission sauvetage, le club a mis fin à sa collaboration avec Jocelyn Gourvennec, qui n'aura pas survécu au revers à domicile face à Strasbourg il y a dix jours (1-3) pour se tourner vers un ancien de la maison : Antoine Kombouaré (60 ans).

Le technicien kanak, également passé par le PSG, s'était assis sur ce banc entre 2021 et 2023 et avait conduit les Canaris vers la quatrième coupe de France de leur histoire, remportée aux dépens de Nice (0-1) en 2022. Avant d'offrir au FC Nantes une épopée européenne la saison dernière, finalement achevée, sans démériter, face à la Juventus Turin en barrages de la Ligue Europa. Mais la belle histoire, qui s'était notamment écrite en coupe de France, va finalement voler en éclats dans cette même compétition. Une défaite cinglante 5-1, en finale de l'édition 2023 face à Toulouse, coûtera sa place à Kombouaré... qui effectue donc son grand retour en Loire-Atlantique.

Son retour au FC Nantes : une "surprise"

"Je reviens avec beaucoup d'énergie, je reviens frais", clame l'intéressé au micro de Jacques Vendroux. Invité de l'émission Le Studio des Légendes, dimanche soir, le Kanak assure que cette coupure lui a "fait du bien et fait prendre du recul". Même si, reconnaît-il, le choix du FC Nantes de se tourner vers lui fut "une surprise". Il faut dire que les relations qu'entretiennent le technicien et le président nantais, Waldemar Kita, sont plutôt glaciales, aux antipodes de la concorde qui s'était établie avec Franck Kita, le fils du patron, et directeur général délégué du club.

Mais les deux hommes ont su échanger en bonne intelligence, estime Kombouaré. "Avec le président, on a mis nos égos de côté", dit-il sur Europe 1. Et d'ajouter : "Ce ne sont pas les relations entre le président Kita et Antoine Kombouaré qui sont importantes. On doit travailler pour maintenir le FC Nantes en Ligue 1", conclut-il.

La hache de guerre semblait même avoir été enterrée quelques jours plus tôt. Dans une interview accordée au journal L'Équipe le 12 mars, le Kanak reconnaissait que son expérience sur le banc du FC Nantes fut la "meilleure de sa carrière". Tout en adressant ses remerciements à Waldemar Kita. "Cela va paraître bizarre, mais je remercie tous les jours Waldemar Kita. Parce que le mec, tu lui dis non une fois, non une deuxième fois, il aurait pu dire : "Lui, il dégage !" Mais non, je ne sais pas ce qui leur a pris, ils sont revenus quand même. Alors je leur dis merci parce qu'ils m'ont donné la possibilité de vivre mes plus belles émotions sportives", avait-il déclaré.