Ligue 1 : avant le match contre Brest, l'émotion dans les tribunes nantaises en hommage à Maxime

Un avant-match morose. Deux semaines après la mort tragique d'un supporter du FC Nantes poignardé, l'émotion risque d'être forte ce dimanche. Nantes retrouve son stade, la Beaujoire, pour le match de 16e journée de Ligue 1, contre Brest. Pour la Brigade Loire, groupe de supporters nantais, le rendez-vous est donné dès 9h30, en mémoire de Maxime, 31 ans, mais aussi pour dire : "plus jamais ça".

>> INFO EUROPE 1 -Déplacements de supporters : une nouvelle convention signée mi-janvier avec la LFP

"On a très envie de retrouver notre public, avoir une ambiance à la hauteur de ce que revêt ce match là, le match d'après". L'ambiance risque d'abord d'être lourde à la Beaujoire pour ce match d'après, comme le dit Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur nantais. Après la mort il y a deux semaines de Maxime, ce supporter poignardé par un chauffeur VTC pris à partie alors qu'il transportait au stade des fans niçois.

Un drame qui doit éveiller les consciences

Avant d'aller en tribune, Dylan a, lui, prévu de participer à un rassemblement organisé par la Brigade Loire, groupe auquel appartenait Maxime. "Je suis abonné en tribune Loire. Ça va être assez particulier parce que c'est quelqu'un de notre tribune qui se fait assassiner, tout simplement. On est tous une grande famille, donc ça nous touche tous", confie-t-il au micro d'Europe 1. Et au delà des hommages, ce drame doit surtout réveiller les consciences, comme l'espère Roland Menu, secrétaire général d'Allez Nantes Canaris, association historique de supporters nantais.

"Il faut espérer maintenant que tout le monde est conscient de ce qui s'est passé et que chacun réfléchisse. Pourvu qu'on retrouve l'esprit foot et que tout le monde s'amuse, qu'on boive le verre de l'amitié et surtout que le foot redevienne une fête. C'est le plus important", explique-t-il. Une fête à laquelle ne participeront pas les supporters de Brest cet après-midi, ces derniers ayant été interdits de déplacement à Nantes.