Coupe de France : des milliers de personnes pour célébrer la victoire des "héros" nantais

Le FC Nantes a remporté samedi soir la quatrième Coupe de France de leur histoire. Les Canaris ont battu l'OGC Nice 1-0 sur un pénalty du capitaine Ludovic Blas. Ce dimanche, les joueurs ont été accueillis dans le centre de la ville, par des supporters venus en (très) grand nombre.

"On est dans l'euphorie"

Parmi les milliers de fans venus voir leur héros, l'un d'eux portait un t-shirt jaune floqué "vainqueur" sur les épaules. Mais ces derniers ont dû patienter avant de voir les joueurs d'Antoine Kombouaré. En effet, les Nantais sont arrivés avec plus d'une heure de retard, le temps de revenir dans l'après-midi du Stade de France.

Alors les supporters qui trépignaient d'impatience ont pu enfin exulter, chanter, agiter des drapeaux. Ils ont acclamé leur équipe montée sur une estrade, devant la mairie. "On est dans l'euphorie. On essaie d'être dans la communion avec tout le monde et on veut juste profiter du moment. Toute la ville est derrière nous et c'est beau", explique le milieu de terrain Samuel Moutoussamy.

La fête va se poursuivre à Nantes pour ses milliers de supporters. Un feu d'artifice vient d'être tiré et la Coupe de France va être bientôt brandie, 22 ans après la dernière fois.