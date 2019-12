Antoine Griezmann s'est-il trompé en rejoignant le Barça ?

LE DÉBAT

Joueur de l'Atlético Madrid pendant cinq ans, Antoine Griezmann a été accueilli par les supporters de son ancien club avec des sifflets, dimanche : déjà critiqué pour sa mauvaise communication au moment de son départ pour le FC Barcelone, Antoine Griezmann est de surcroît parti pour rejoindre un concurrent direct dans la course au titre de champion d'Espagne et ça, les fans de l'Atlético ne l'ont pas oublié. Si les Catalans se sont imposés 1-0, dimanche, Griezmann est apparu, une nouvelle fois très discret.

Sa mauvaise entente avec le sextuple ballon d'or, Léo Messi, fait couler beaucoup d'encre. Et depuis le début de la saison, Antoine Griezmann n'a inscrit que quatre buts en championnat, et un en Ligue des Champions. Des statistiques qui "ne sont pas indigne pour l'instant", estime notre chroniqueur Laurent Jaoui.

Le journaliste de Canal+ évoque la mauvaise intégration du joueur dans l'attaque barcelonaise : "ce qui pose problème, c'est la faiblesse, voir l'absence de relation avec Messi. Comme à une certaine époque en équipe de France entre Thierry Henry et Zinédine Zidane. Il y a assez peu d'échange entre Messi et Griezmann et cela cristallise pas mal de question et d'interrogation."

L’entraîneur du Barça Ernesto Valverde responsable du rendement d'Antoine Griezmann ?

Le temps de jeu, ce n'est pas ce qui manque à Antoine Griezmann. Seulement remplaçant à trois reprises depuis le début de la saison, le joueur de 28 ans garde la confiance de son entraîneur. Mais l'attaquant français est-il correctement utilisé ? Non, pour Ambre Godillon, journaliste à Yahoo ! Sport, qui estime que "depuis l'arrivée de Griezmann au Barça, Valverde fait tout pour lui savonner la planche. Dès son premier match, il lui avait reproché un manque d'implication. Je suis désolée mais lorsque l'on vient de passer cinq ans sous les ordres de Simeone (son ancien entraîneur à l'Atlético, ndlr) et qu'on est champion du monde sous les ordres de Didier Deschamps, en terme d'implication, je pense que l'on a pas de leçon à recevoir."

Entendu sur europe1 :

Patron à l'Atlético, lieutenant au Barça

Leader offensif incontestable de l'Atlético pendant cinq ans, Antoine Griezmann se retrouve donc maintenant dans l'ombre de Messi. Selon Laurent Jaoui, "les deux hommes vont devoir apprendre à travailler ensemble. Mais travailler ensemble ne veut pas dire être au même niveau. Il y en a un qui doit être le lieutenant de l'autre et Griezmann sera le lieutenant de Messi, parce qu'à Barcelone on est tous le lieutenant de Messi."

Un avis partagé par par Ambre Godillon, qui estime qu'Antoine Griezmann "ne passe un cap individuellement en allant au Barça. Il aurait pu être le roi ailleurs comme il l'était à l'Atlético. Je pense qu'a l'avenir on retiendra le Griezmann de l'équipe de France, de l'Atlético mais au Barça il sera un parmi tant d'autres."