AS Monaco : pourquoi le prince Albert regrette le départ de l'entraîneur Niko Kovac

EXCLUSIF

Ce n'est pas une surprise de voir le prince Albert de Monaco venir encourager l'AS Monaco. Le souverain garde toujours un œil sur l'actualité de son club et n'hésite pas à glisser un tacle, de temps en temps, lorsqu'il estime ne pas avoir été écouté ou lorsqu'il juge qu'une décision n'est pas bonne. Invité exceptionnel d'Europe 1 Sport dimanche, le prince Albert II de Monaco évoque son regret d'avoir vu l'entraîneur croate Niko Kovac être limogé pendant la trêve hivernale de 2021. "Je pense que cela a été une décision un petit peu trop hâtive", affirme-t-il face à Jacques Vendroux et Cyrille de la Morinerie.

"On fait le bilan à la fin de la saison, pas au milieu"

Lors de la trêve hivernale, le Belge Philippe Clément, en provenance du Club Bruges, a remplacé Niko Kovac sur le banc de l'AS Monaco après deux ans de bons et loyaux services. Avec lui, le club monégasque avait réussi à finir à la troisième place de Ligue 1 la saison passée, mais restait sur une décevante 7e position fin décembre.

La décision de limoger l'entraîneur croate laisse dubitatif le prince Albert : "Normalement, on fait le bilan à la fin de la saison et non pas au milieu. J'aurai sûrement laissé Niko Kovac encore quelque mois et sans doute jusqu'à la fin de la saison." Toutefois, le souverain explique au micro d'Europe 1 qu'on lui a démontré "par plusieurs arguments que c'était le moment de changer (de coach) parce qu'on n'était pas dans les objectifs qu'on s'était fixés en début de saison".

La bonne entente entre le souverain et le nouvel entraîneur

L'avenir donnera peut-être raison au souverain monégasque, et pour le moment, le bilan de Philippe Clément reste mitigé. Le club de la principauté pointe à la 8e place du championnat de France début février. Néanmoins, le courant passe bien entre le souverain et le coach belge. "C'est un très bon entraîneur", juge-t-il. "J'ai pu le rencontrer. C'est quelqu'un de tout à fait charmant, et avec de très bons résultats dans les équipes qu'il a déjà entraînées", assure le prince Albert II de Monaco dans l'émission Europe 1 Sport.