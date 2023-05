Tentez de gagner vos places pour l'Opening Week de Roland-Garros !

ÉVÉNEMENT

A cette occasion, Europe 1 vous propose de tenter de gagner vos places pour l'Opening Week de Roland-Garros qui aura lieu du 22 au 26 mai. Assistez aux qualifications, aux entraînements des stars et bien plus encore lors de l’Opening Week de l’édition 2023 du Grand Chelem parisien !

L’adrénaline de l’entrée sur le court, la pression sur les points importants, la tension au moment de servir pour intégrer le grand tableau, les sourires à l’entraînement… Soyez les premiers à partager ces moments forts avec les joueuses et joueurs du monde entier ! Programmées sur les Courts Annexes, ces intenses rencontres s’enchaînent et se vivent au plus près de la terre battue tout au long de la journée. L’occasion de passer d’un terrain à l’autre, de l’ouverture à la fermeture du stade.

Du lundi 8 mai au vendredi 12 mai, tentez votre chance en envoyant le mot TENNIS par SMS au 7 39 21 (3x0.75cts + coût d'un sms pour participer).

Règlement du jeu disponible sur cette page.

Bonne chance !