Tennis : Toni Nadal pense que Rafael Nadal «sera prêt pour Roland-Garros»

Toni Nadal, oncle et ex-entraîneur de Rafael Nadal, a confié vendredi à la radio Marca que son neveu, qui se remet d'une blessure à la hanche survenue à l'Open d'Australie, "sera prêt pour Roland-Garros", et qu'il ne pense pas encore à la retraite. "Il va bien. Évidemment, il préférerait être de retour à la compétition, mais il va bien", a assuré Toni Nadal sur Radio Marca dans la nuit de jeudi à vendredi, alors que son neveu a dû déclarer forfait pour le Masters-1000 de Madrid (26 avril - 7 mai).

"Rafa doit encore attendre un peu"

"Il a eu une blessure qui a débouché sur quelques complications", a glissé Toni Nadal. Selon lui, "Rafa" "doit encore attendre un peu, mais je crois qu'il ne manque plus grand-chose pour qu'on puisse le revoir sur les courts", a-t-il affirmé. Nadal, 36 ans, a été victime d'une blessure au psoas (muscle fléchisseur de la hanche) au deuxième tour de l'Open d'Australie, le 18 janvier dernier, perdu face à l'Américain Mackenzie McDonald en trois sets. Il n'a pas rejoué depuis en compétition.

Même si la durée de son indisponibilité était initialement prévue à six ou huit semaines, son absence "s'est allongée un peu plus que ce qu'ils nous avaient dit", a convenu Toni Nadal. "Je crois qu'il sera prêt pour Roland Garros", a affirmé l'ancien entraîneur de Rafael Nadal, qui sera en lice pour un 15e sacre potentiel à Paris, et un 23e Grand Chelem, ce qui serait un record chez les hommes.

"Non, Rafa ne pense pas à sa retraite"

"Après, pour que les choses se passent bien, il faudrait qu'il arrive avec une certaine préparation, et l'objectif est d'être prêt pour participer au tournoi de Rome, jouer un peu là-bas, et essayer ensuite de faire quelque chose à Roland Garros", a poursuivi Toni Nadal, à un mois des Internationaux de France (28 mai - 11 juin), où "Rafa" pourrait fêter son 37e anniversaire. "Non, Rafa ne pense pas à sa retraite. Il pense à bien récupérer et à continuer à jouer, parce que c'est ce qui lui plaît", a conclu Toni Nadal.