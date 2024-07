À quelques jours des JO de Paris 2024, 200 athlètes français se préparent dans un INSEP transformé en camp de base

Moins de trois semaines avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Du côté des sportifs, l'heure est aux derniers réglages et beaucoup d'entre eux passent par l'Institut national du sport, l'INSEP, la Mecque du sport de haut niveau en France.

"On sera vraiment aux petits soins"

Devant son entraineur, la sprinteuse Gemina Joseph, qualifiée sur 100 et 200 mètres, travaille son départ : "Ce n'est pas mon meilleur départ, mais c'est l'entrainement, donc c'est ici qu'il faut faire les fautes, afin d'être en forme pour les JO. Je suis contente d'avoir toute l'équipe de l'INSEP pour pouvoir peaufiner les derniers détails". À partir de cette semaine, l'INSEP se transforme en camp de base. Près de 200 athlètes vont y dormir chaque jour, mais pas seulement.

"On dit camp de base, mais c'est base arrière. Concrètement ça veut dire quoi ? C'est qu'il y a des équipes de France qui viendront s'entrainer ici, elles ont leurs habitudes. On profite aussi du fait que ce soit à la maison et de mettre toutes nos installations sportives à disposition de l'équipe de France. On sera vraiment aux petits soins", explique Fabien Canu, le directeur général.

Permanence médicale 24 heures sur 24, offre de restauration renforcée, mais surtout, au niveau sportif, des installations flambant neuves, comme le sol du Taekwondo : "C'est exactement ce qu'il y aura aux Jeux olympiques.

Plus l'entrainement va se faire dans les mêmes conditions que lors des compétitions, plus le sportif sera à l'aise", affirme Frédéric Challe, le responsable. Les archers, de leur côté, s'entrainent avec un écran géant qui simule un public en liesse. Des détails qui, selon la direction générale de l'INSEP, doivent permettre à l'équipe de France de finir dans le Top 5 au tableau des médailles.