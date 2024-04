VIDEO - À l'Insep, les plongeurs français peaufinent leur préparation pour les JO de Paris

À trois mètres de haut, sept plongeurs - quatre garçons et trois filles - s'élancent et enchaînent les rotations, avant d'atterrir gracieusement dans la piscine de l'Insep, l'Institut national du sport, sous le regard de leur coach, Clémence Monnery. "Chez les garçons, on est sur du quatre tours et demi, quadruple et demi-avant", renseigne-t-elle au micro d'Europe 1, qui a pu assister à un entrainement des plongeurs olympiques à 100 jours des JO de Paris.

"On est aux alentours de 5-6 heures d’entrainement par jour"

Chacun de ces athlètes exécute 40 plongeons, et ce n'est qu'une petite partie de leur entraînement. "On va commencer par du trampoline, un peu de gymnastique, de la préparation physique et on va finir dans l’eau. C’est biquotidien, on est aux alentours de 5-6 heures d’entraînement par jour", détaille Alexis Jandard, vice-champion du monde en 2022 et désormais connu pour sa chute lors de l'inauguration du centre aquatique olympique, sous les yeux d'Emmanuel Macron. "L’objectif est de monter, monter, monter, et d’être prêt à l’instant T. Mais à 100 jours des Jeux, les choses se précipitent", concède le plongeur.

Les plongeurs français s'entraînent à l'Insep.

Crédits photos et vidéos : Martin Lange/Europe 1

C'est surtout le cas pour son partenaire en plongeon synchronisé, Jules Bouyer, 21 ans et des rêves plein la tête. "Les premiers Jeux à la maison, c'est un rêve de gosse. Si on m’avait dit que je ferais ceux de Paris quand j’étais petit, j’aurais été comme un fou", confie-t-il à Europe 1.

Un duo de plongeurs ambitieux pour Paris 2024

Ce dernier partage également son ambition : "Si on plonge à notre meilleur niveau et qu’on continue sur cette lancée d’entraînement, il y a des chances d’aller chercher une médaille".

>> LIRE AUSSI - JO de Paris : le relais de la flamme olympique a commencé après son allumage en Grèce

Mais pour cela, il y a encore un peu de travail selon leur entraîneur. "On part aux États-Unis la semaine prochaine, on n’est pas tout à fait prêt à 100% mais on va l’être. Il y a des choses à peaufiner un peu. On a hâte d’y être, mais on est quand même contents qu’on soit encore à 100 jours !", sourit Clémence Monnery. Pour Alexis et Jules, le rendez-vous est fixé au vendredi 2 août, pour la finale du trois mètres synchronisé.