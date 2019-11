Ligue des champions : "question d'honneur" pour le Real, "de prestige" pour le PSG

ANALYSE

Victorieux 3-0 au match aller au Parc des princes en septembre dernier, le PSG va défier le Real Madrid mardi soir en Ligue des champions. Fort de ses quatre victoires en quatre matches, le PSG arrive en pleine confiance à Madrid. En face, l'équipe de Zinédine Zidane tentera d'abord de laver l'affront du match aller.

"Pour l'image du Real, ce n'est pas envisageable" de perdre

Samedi soir, à l'issue du match de championnat entre le Real Madrid et la Real Sociedad (remporté 3-1 par les Madrilènes), Zinédine Zidane s'est exprimé sur la rencontre face aux Parisiens. Selon lui, "c'est une bonne chose que le PSG soit au complet", avant d'ajouter que "le Real se prépare à jouer contre les meilleurs". "Nous connaissons le potentiel offensif du PSG et c'est important de jouer face à une équipe au complet", a insisté l'entraîneur français.

Invité du plateau d'Europe 1 Sport, l'émission animée par Lionel Rosso, le journaliste de Foot 365 Patrick Juillard résume ainsi le fond du propos de "Zizou" : "Pour le Real, ce match est une question d'honneur". Autant, donc, gagner avec le prestige d'avoir défait l'équipe complète du PSG.

"Pour le Real, c'est bien que tout le monde soit là au PSG. Pour l'instant, le Paris-Saint Germain réussit un parcours sans faute et ce match n'est pas capital pour eux. Mais pour le Real, c'est une question d'honneur. On ne peut pas se permettre de perdre deux fois en deux mois face au PSG, club qui essaye de s'incruster dans le gratin du football européen. Pour l'image du Real, ce n'est pas envisageable", développe le journaliste sportif.

"Battre le Real n'est jamais anodin"

Notre chroniqueur Nabil Djellit (France football) évoque, pour sa part, l'importance pour le PSG de s'imposer à l'extérieur dans un grand rendez-vous. "Pour le PSG, c'est important aussi de marquer son territoire et d'être capable d'aller gagner des grands matches chez des grands d'Europe, d'autant plus chez une marque estampillée comme le Real Madrid", détaille-t-il. Et de conclure : "Un succès de prestige pourrait donner encore plus de confiance aux Parisiens. Battre le Real n'est jamais anodin".