EN DIRECT - Ligue des champions : suivez le huitième de finale retour entre le PSG et Manchester United

Après deux éliminations au stade des huitièmes de finale (en 2017 face au Barça et en 2018 contre le Real), le PSG a une occasion en or de retrouver les quarts de finale de la Ligue des champions, mercredi soir. Fort des deux buts d'avance acquis au match aller (2-0), il lui faudra pour cela résister à Manchester United, qui se rend au Parc des Princes amoindri.

Le point sur les compos : le PSG avec Buffon, Cavani sur le banc. Le PSG se présente avec la même équipe qu'au match aller, avec un 4-2-3-1. En l'absence de Neymar, toujours forfait, et d'Edinson Cavani, de retour de blessure et sur le banc, Kylian Mbappé, auteur de six buts lors de ses cinq derniers matches, mènera l'attaque parisienne, avec Julian Draxler derrière lui. Sur les côtés, Angel Di Maria et Dani Alves seront chargés d'amener le danger. Derrière, le duo Verratti-Marquinhos est reconduit, avec une défense à quatre Kehrer-Thiago Silva-Kimpembe-Bernat. Gianluigi Buffon est titulaire dans le but. Du côté de Manchester, Solskjaer aligne une équipe offensive, avec trois arrières seulement, et deux latéraux capables de se projeter. Marcus Rashford et Romelu Lukaku sont en pointe.

Le point sur l'avant-match : une équipe de Manchester décimée. L'équipe de Manchester United que le PSG avait battue il y a trois semaines n'aura pas grand-chose à voir avec celle qu'il va retrouver mercredi soir. Non pas que les Red Devils jouent désormais comme des Diables, ce serait plutôt le contraire. Le coach norvégien Ole Gunnar Solskjaer va en effet devoir faire sans plusieurs joueurs majeurs. Paul Pogba, exclu à l'aller, Anthony Martial, Jesse Lingard, Nemanja Matic et Alexis Sanchez sont tous absents, sur suspension ou blessure. "C'est difficile, bien sûr", a convenu Solskjaer en conférence de presse mardi. "Mais si nous marquons les premiers, tout peut arriver." À noter que, dans l'histoire des Coupes d'Europe, seules 3% des équipes ayant perdu 2-0 à l'aller à domicile, ont réussi à se qualifier.

Le point sur l'avant-match : pas de spectre barcelonais. Évidemment, deux ans après la "remontada" subie face au Barça (4-0 à l'aller, 6-1 au retour), les Parisiens, vainqueurs 2-0 à Old Trafford il y a trois semaines, font assaut de prudence à l'heure des retrouvailles avec Manchester United. "Ce n'est pas bien de jouer avec la peur, mais ce n'est pas bien aussi de jouer avec trop de confiance", a insisté le coach, Thomas Tuchel, avant la rencontre. "Le défi est de rester calme et concentré sur notre objectif." A priori, le PSG n'a pas de raison objective de craindre son adversaire du soir.