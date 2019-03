Alain Roche : "Je ne vois pas le PSG déraper" contre un Manchester United "totalement décimé"

INTERVIEW

Le PSG doit confirmer. Après un match aller qu'Alain Roche juge "exceptionnel", les Parisiens sont en très bonne voie pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions avant leur huitième de finale retour face à Manchester United, mercredi. "S’ils gardent la même mentalité, je n’imagine pas qu’il y ait un souci ce soir", confie le consultant d'Europe 1 au micro de Pierre de Vilno.

"Méfiance avec ces Anglais qui ont toujours un état d’esprit conquérant." "Je ne vois pas le Paris Saint-Germain perdre ce soir sachant que Manchester est totalement décimé", ajoute-t-il par ailleurs. Privés de Paul Pogba, suspendu après son carton rouge reçu lors de la première manche, les Red Devils doivent également composer avec de nombreux blessés, notamment au milieu de terrain. Alain Roche appelle toutefois à la "méfiance avec ces Anglais qui ont toujours un état d’esprit conquérant".

Il souligne également l'importance de "garder l'humilité", en rappelant ce qu'il s'est passé mardi soir, entre le Real Madrid et l'Ajax Amsterdam. Vainqueurs au match aller (2-1), les Madrilènes se sont inclinés sur leur pelouse au retour (1-4) et ne verront pas les quarts de finale de la Ligue des champions, dont ils sont triple tenants du titre.

"Je ne vois pas le PSG déraper." Mais l'ancien défenseur du PSG ne s'inquiète pas pour autant et "pense" que les hommes de Thomas Tuchel sont à l'abri d'un tel come back : "Cette équipe est en pleine dynamique positive, elle a beaucoup de confiance en elle, elle a abordé le match aller avec un superbe état d’esprit. Je ne la vois pas déraper ce soir."

Et après l'élimination du Real Madrid, Alain Roche croit "de plus en plus" à une possible victoire finale du Paris Saint-Germain dans la compétition. "On ne voit pas une équipe au-dessus du lot, c’est assez homogène", analyse-t-il. De surcroît, le PSG "gagne et s’impose de belle manière, sans Neymar ni Cavani". "Le retour de ces garçons-là" sera "un atout supplémentaire" en cas de qualification pour les quarts de finale.