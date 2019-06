24 heures du Mans : on a accompagné le Français Thomas Laurent sur le circuit

REPORTAGE

Son prototype de course étant une monoplace, c'est à bord d'une "safety car", une voiture de sécurité survitaminée, que Thomas Laurent fait découvrir à Europe 1 une partie du circuit des 24 heures du Mans. Samedi après-midi, le pilote Français, 21 ans, y prendra le départ des 24 heures du Mans.

"On a fait 215 au bout de la ligne droite", sourit le jeune homme. Et pendant la course ? Cela va "bien plus vite", assure-t-il. Mais pour un non-professionnel, ça décoiffe déjà : mieux vaut être bien installé dans le siège passager de l'automobile. Le paysage défile rapidement, les virages s'enchaînent.

Jusqu'à 340 km/h

Thomas Laurent a une préférence pour les virages Porsche, avant la ligne des stands. "Ce sont les plus rapides du circuit, et j'adore ça, parce que c'est là que tu es le plus en contact avec la voiture, tu la sens, elle est vraiment plaquée au sol et c'est vraiment les meilleures sensations pour moi", s'enthousiasme-t-il.

Le bruit du moteur en fond sonore, Europe 1 accompagne le pilote jusqu'à la célèbre ligne droite des Hunaudières, tracée sur une route départementale fermée à la circulation publique lors des 24 heures. Au volant de son prototype, Thomas Laurent y atteindra les 340 km/h, samedi.