24 Heures du Mans : une équipe 100% féminine disputera la course

Pour la première fois depuis 2010, une équipe 100% féminine va courir les 24 Heures du Mans, samedi et dimanche. La Suisse Rahel Frey, 33 ans, l'Italienne Manuela Gostner, 35 ans, et la Danoise Michelle Gatting, 25 ans, piloteront en effet la Ferrari F488 GT3 de la team suisse Kessel Racing pour la 87ème édition de la course. Coachées par la Française Deborah Mayer, elles ont déjà participé en avril aux 4 Heures du Castellet, qu'elles ont terminées à la deuxième place. Elles ont également couru ensemble les 24 Heures d'Abou Dhabi, fin 2018.

"Ça n'a pas toujours été facile de trouver des sponsors mais nous y sommes arrivées et nous sommes très fières d'être présentes au Mans", a reconnu Deborah Mayer, interviewée par France Bleu Maine. "Quand nous avons appris que nous allions faire les 24 Heures du Mans nous avons pleuré. C'est un rêve qui se réalise", a de son côté confié Michelle Gatting à RTL.

Deuxièmes 24 Heures du Mans pour Rahel Frey

Rahel Frey faisait partie de la dernière équipe 100% féminine à avoir participé à la course, en 2010. Elle était alors accompagnée des Suisses Natacha Gachnang et Cyndie Alleman, au volant d'une Ford GT1 de l'équipe Bartek. Manuela Gostner et Michelle Gatting rouleront, de leur côté, pour la première fois aux Mans. Elles sont loin d'être des débutantes pour autant. Michèle Gatting est ainsi la première femme à avoir remporté une course du Championnat Danish Thundersport, l'un des plus importants du Danemark, en 2016.

Au total, 59 femmes ont pris le départ des 24 Heures du Mans depuis la création de la course, en 1923. Sur les 4.237 équipages à s'être un jour lancé dans l'aventure, seuls 21 étaient 100% féminins.