24 heures du Mans : après 50 ans aux manettes, la gérante du bar «Aux portes du circuit» va partir à la retraite

Et 100 bougies ! Les 24 heures du Mans fêtent ce week-end leur centenaire. Depuis le départ à 16 heures ce samedi, la course a été largement dominée par Ferrari, Toyota, Peugeot, ou encore Porsche. Mais dans le mythique bar restaurant "aux portes du circuit", la gérante n'a pas le temps de jeter un œil au classement.

De la foule...

Du haut de ses 70 ans, Janine dirige encore la maison. Mais cette dernière l'avoue, l'heure de passer le flambeau approche. "Un matin, je n'ai pas donné la date exacte, je n'ouvrirai plus", explique-t-elle au micro d'Europe 1. Cette annonce a fait l'effet d'une bombe. Après quasiment un demi-siècle passé derrière son comptoir, elle doit partir à la retraite. "Je me sens quand même fatiguée", reconnaît-elle.

Mais avec ce futur départ, c'est une page de l'histoire des 24 h qui se tourne à seulement 200 mètres du circuit. Le rythme, soutenu en période de course, fatigue la gérante. "J'ouvre à 7H30 le matin et je ne ferme que vers 4 heures du matin. Ce sont des moments très durs, mais alors, c'est aussi quelque chose de sensationnel. Notamment parce qu'on peut recevoir tous ces gens du monde entier", se satisfait-elle.

... Et des stars

Et en plus des passionnés, quelques têtes connues ont également bifurqué par ici. Par exemple, "le prince Albert", est venu ici. "Il y avait aussi ses gardes du corps et un jour, ils sont venus avec une photo du prince Albert dédicacé à mon prénom", note Janine.

Une dédicace royale affichée juste au-dessus de la première table réservée à l'idole de la maison, "Monsieur Pescarolo. La première table, c'est sa place", souligne-t-elle. Une fois de plus, la gérante de l'établissement "Aux portes du circuit" ne verra rien de la course. Mais promis, l'année prochaine, elle pourra y assister, sans oublier un détour par son ancien bar, son arrêt au stand.