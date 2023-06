«C'est la folie» : au 24 heures du Mans, les spectateurs ravis de fêter le centenaire de la course

C'est un anniversaire à ne pas manquer. La mythique course automobile des 24 heures du Mans, fête ses 100 ans. Et pour la première fois, la course se dispute à guichet fermé. Plus de 300.000 spectateurs sont attendus tout le week-end pour voir les voitures participantes défiler sous leurs yeux à près de 300 kilomètres heures. "C'est la folie", s'exclame Jean-Marc, qui compte bien profiter du spectacle.

Pas de chambre disponible

Pas d'inquiétude autour du circuit, il y aura bien de la place pour tout le monde. Mais pour la nuit en revanche, ce Rochelais n'a pas réussi à trouver de lit à proximité. "Tout était complet aux alentours. Donc, je vais dormir à Laval", dans le département voisin, à plus d'une heure de route, explique-t-il.

Mais au moins, lui pourra bien assister à la course du centenaire. Contrairement à Paul et Stanley : "On n'a que des places pour les essais. On s'est fait surprendre par l'engouement de cette année. En fait, on a été un peu lents à la détente", reconnaissent les deux jeunes hommes au micro d'Europe 1.

"J'adore l'ambiance"

"Cette année, c'est la première fois que c'est à guichets fermés, donc ça montre le côté exceptionnel", ajoute Paul. Et ce côté exceptionnel, is sont donc très nombreux à vouloir y goûter et à tous les âges. Claude, par exemple, 81 ans, a traversé toute la France depuis la Haute-Savoie. "Je suis très content de vivre ça, pour moi, c'est plein d'émotions !" À ses côtés, Harry, 14 ans, s'apprête à vivre sa première course. "J'adore l'ambiance", s'amuse l'adolescent, impatient de voir le départ des voitures sur le circuit.

Il faudra attendre encore quelques heures, puisque la course sera lancée officiellement à 16 heures ce samedi, juste après un survol de la Patrouille de France. Un cérémonial à la hauteur de l'âge de la course.