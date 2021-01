Zoom sur le Shiitake français, un champignon de plus en plus apprécié

Comme la tomate, la pomme de terre ou encore le piment d'Espelette, le Shiitake est venu d'ailleurs et les Français en raffolent de plus en plus. La preuve avec les cultures de ses champignons de plus en plus nombreuse en France. Petit tour d'horizon sur ce que nous réserve cette petite perle gastronomique dans l'émission de Laurent Mariotte, La Table des bons vivants.

Champignon d'élevage

"Le shiitake fait partie de l'alimentation quotidienne des Japonais, mais aussi des Chinois et des Coréens", explique Laurent Mariotte. "On le retrouve en France depuis les années 70. Le Shiitake, est comme le champignon de Paris ou les pleurotes, c'est un champignon d'élevage." Autre avantage de ce champignon, il n'est pas onéreux.

Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici

Saveurs boisées

À l'inverse du champignon de Paris qui a un goût proche de la noisette, le Shiitake à un goût très boisé, très fin. "J'adore le passer à la vapeur et déposer dessus une pointe de vinaigre pour le déguster simplement", explique Yves Camdeborde. "C'est un champignon qui reste croquant et qui est très savoureux et qui peut aussi servir pour des farces ou encore des terrines de pâté", poursuit le chroniqueur.

Laurent Mariotte, lui, préfère le déguster en bouillon. "Dans une grande casserole, je fais chauffer de l'huile de tournesol ou d'arachide. Je pose par-dessus mes champignons pour les saisir. Je déglace avec de la sauce soja et du bouillon de bœuf et par-dessus, je râpe de l'oignon rouge, par exemple. Je rajoute aussi du gingembre et de l'estragon. Et ça fait un bon bouillon pour démarrer la nouvelle année. Je vous assure que ça fait du bien." Avis aux amateurs.