ZFE : «C'est une 'zone à forte exclusion'», à Strasbourg, les automobilistes ravis de leur potentielle suppression

Ce mercredi 26 mars, les députés de la commission spéciale ont voté pour la suppression des ZFE, mesure appliquée depuis 2019 dans les grandes villes de France comme Paris, Lyon ou encore Marseille. Le vote doit maintenant passer au Parlement. Qu'en pensent les automobilistes de Strasbourg ?

Pourra-t-on bientôt jeter nos vignettes Crit’air à la poubelle ? Un premier pas vers la fin des ZFE (Zones à Faibles émissions) a été franchi mercredi 26 mars. Les députés de la commission spéciale, chargée d’étudier le projet de loi de "simplification", ont voté majoritairement pour la suppression de cette mesure en vigueur depuis 2019 dans les grandes villes de France. Le vote doit maintenant être soumis au Parlement.

Les ZFE ont pour objectif d’interdire progressivement les voitures les plus polluantes afin d’améliorer la qualité de l’air. Mais ce dispositif "exacerbent les inégalités" et "pénalisent les ménages les plus modestes" selon de nombreux députés de droite et du centre. Qu’en pensent les automobilistes de Strasbourg ?

"C’est totalement injuste, c’est liberticide"

"J’ai un Volkswagen qui est de 2005 donc Crit’air 4", raconte Martin, fermement opposé à la ZFE et a toujours refusé d’acheter leur vignette Crit’air, quitte à risquer une amende de 45€ lorsqu’il vient en ville. "Les Crit’air 3, 4, 5 ne valent plus rien donc c’est double peine : on n’a plus le droit de circuler avec et en plus, on ne peut plus les revendre", conclut-il.

C'est le même constat du côté d'Hubert. "C’est totalement injuste, c’est liberticide. L’acronyme 'ZFE' c’est 'zone à forte exclusion'. Acheter une voiture neuve, ça coûte beaucoup d’argent, surtout maintenant. Il y a beaucoup de gens qui vivent à la campagne et qui disent 'ah non, moi, je ne viens plus en ville maintenant avec la ZFE'", assure-t-il.

De son côté, Martine regrette la décision des députés de supprimer les ZFE : "Il y a quand même des voitures hyper polluantes et ça vous prend le nez, vous vous mettez en apnée quoi. On est en recul écologique sur beaucoup de choses. On a réussi à faire passer des choses, pourquoi faire marche arrière maintenant ?".

À Strasbourg, la mairie écologiste a déjà accordé un délai de deux ans supplémentaires aux voitures Crit’air 3. Mais Martin, Hubert et de nombreux autres automobilistes espèrent bien que les députés iront jusqu’au bout de leur démarche, pour une suppression totale des ZFE.