ZFE : à Montpellier, l'agglomération recule face à la fronde des maires de petites communes

L'agglomération de Montpellier a décidé de suspendre jusqu'en 2027 toute contravention sur les véhicules les plus polluants entrant dans sa Zone à faibles émissions (ZFE). Une bonne nouvelle pour les automobilistes aux petits revenus, et une belle victoire politique pour les opposants au projet.



Les Zones à faibles émissions (ZFE) font de nouveau parler d'elles. Actuellement, 43 métropoles sont concernées par ce système qui interdit l'entrée des véhicules les plus polluants dans les cœurs de ville, principalement en journée. Objectif affiché : améliorer la qualité de l'air dans ces zones urbaines.

Mais elles rencontrent la résistance des automobilistes, mais aussi d'un certain nombre d'élus. Alors, les plans sont revus, à l'instar de Montpellier qui a décidé d'appliquer une tolérance pour les véhicules de catégorie 3. Ces derniers pourront encore circuler dans les rues de la ville jusqu'en 2027, sans craindre une seule amende.

Une bonne nouvelle pour les automobilistes avec un petit revenu

Ici, les Renault Zoé peuvent encore croiser des Citroën C4 d'un autre âge, comme celle de Joël, 75 ans. Il peut rouler sans restriction malgré les 15 bougies de sa voiture. "Je suis très attaché à ma voiture. C'est un diesel de 2009, Crit'Air 3. Mais normalement, je ne devrais plus pouvoir rouler avec", confie-t-il à Europe 1.

Si la ZFE n'avait pas été suspendue ici, il aurait dû la vendre. "J'ai une très petite retraite, environ 1.000 euros par mois. Si je la vends, j'en rachète une comment ?" se questionne-t-il. Et cette séparation avec sa voiture aurait été dramatique, lui qui habite au fin fond de l'agglomération.

Des dizaines de maires opposés

"Quand je vais aux hôpitaux, il me faut deux heures en tram pour m'y rendre. Donc, pour moi, la voiture est indispensable", insiste le retraité. Si Joël peut garder cette autonomie, c'est grâce à Laurent Jaoul, maire de Saint-Brès et monsieur anti-ZFE de la ville.

"Il faut s'occuper de la qualité de l'air, mais ce n'est pas celui qui va se déplacer avec sa petite Twingo de 1995 qui va changer grand-chose. On est en pleine écologie punitive", juge l'élu. Grâce à ces arguments, ce maire de l'une des plus petites communes de l'agglo a fait rétropédaler toute la métropole.

"Quand le président de Montpellier a annoncé cette ZFE, je suis allé rencontrer les collègues maires. Nous avons fini par être 23 maires" opposés au projet, poursuit l'édile. "On est passé en force pour faire tomber les ZFE. Donc c'est une victoire politique", insiste Laurent Jaoul. Et ce dernier a déjà pris contact avec plusieurs députés pour supprimer purement et simplement les ZFE partout en France.