Xavier doit payer les échéances d’un appartement dont les travaux ont deux ans de retard

TÉMOIGNAGE

Xavier a fait l’achat d’un appartement en construction en 2018 dans le cadre la loi Pinel. Cette loi permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu s’il s’agit d’un investissement locatif. Son appartement devait être livré en juin 2020, mais ne le sera finalement pas avant 2022 en raison de la crise sanitaire due au Covid-19. Au micro de "La Libre antenne", sur Europe 1, Xavier explique qu’il est alors confronté à une situation financière délicate, devant payer le loyer de sa résidence principale, mais aussi le remboursement de son emprunt locatif.

"J’ai investi, en 2018, dans un appartement dans le cadre de la loi Pinel. C’est un appartement qui est en construction au Cap d'Agde. La loi Pinel permet de défiscaliser les loyers d’un bien que l’on achète. On verse tous les mois de l’argent pour rembourser le prêt. Une partie est prise en charge par l'État, l’autre est payée par le locataire. J’ai un copain qui a choisi de changer de vie professionnelle et qui a voulu se lancer dans l’immobilier. Nous avions un ami commun qui l’a pris sous son aile. Il devait trouver des clients potentiels. Il a donc pensé à moi.

Nous avons eu plusieurs rendez-vous. Nous avons fait un bilan financier et avons trouvé une formule qui me convenait : c'était la loi Pinel pour l’achat d’un appartement locatif au Cap d’Agde. Il y a un beau projet en construction en ce moment, sur lequel j'ai flashé. J'ai fait une étude auprès des banques pour le financement, qui a été accepté. J'ai signé chez le notaire en 2018. J'ai fait plusieurs visites au Cap d'Agde pour voir l'avancement des travaux. Tout avait l'air de bien se passer.

" C’est comme si j’avais deux loyers à payer "

Puis, il y a eu l'épisode du Covid-19. La livraison de mon appartement était initialement prévue en juin 2020. J'ai reçu un autre acte notarial qui indiquait décembre 2020 comme nouvelle date de livraison. Le montage financier me permettait de commencer à rembourser seulement à partir du mois de novembre 2020. Il y aurait eu un mois pendant lequel j’allais me retrouver avec deux loyers à payer, celui de ma résidence principale, ainsi que celui du Pinel. Ça allait. Mais, j'ai reçu un nouvel acte notarial qui stipulait que l'appartement serait finalement livré en décembre 2021.

J’ai commencé à me renseigner plus en détails auprès de la société qui construit ces appartements. Ça a été très difficile d’obtenir des renseignements. C'était silence radio. Il a fallu taper à plusieurs portes. J’ai réussi à avoir une réponse. Eux parlent plutôt du premier trimestre 2022 pour la livraison de l’appartement, s'il n'y a pas d'autres problèmes dans l’avancement des travaux. Ils expliquent que plusieurs choses les retardent, notamment le respect de la distanciation sociale.

Je leur ai envoyés plusieurs courriers expliquant que je pouvais comprendre que ces appartements aient quelques mois de retard à cause du Covid-19, mais maintenant, nous faisons face à un an, voire deux ans de retard. Cela me pose un problème financier parce que je dois payer le loyer de ma résidence principale, ainsi que le remboursement du prêt Pinel. C’est comme si j’avais deux loyers à payer. C’est la banque qui paye au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Moi, je n'ai pas la main sur ça. La banque me demande évidemment de la rembourser chaque mois. Je vais devoir payer jusqu’au premier semestre 2022.

Il y a un autre organisme, un groupe intermédiaire, qui gère la clientèle. Eux, évidemment, se dédouanent en disant qu’ils ne sont pas en cause et qu’ils ne veulent pas être mis dans le même sac. J'essaye de découvrir le nom des autres propriétaires, mais c'est très compliqué. Mon ami devrait, normalement, me communiquer le nom de certaines personnes. Je crois qu’il y a plus de 50 appartements vendus dans le cadre du dispositif Pinel dans la résidence."