Wiloki : le soutien scolaire en ligne ludique qui s’adapte aux élèves du primaire au collège

LA FRANCE BOUGE

Dans un environnement ludique, l’enfant accède à des milliers de vidéos, de fiches de cours, d’exercices, de défis amusants en ligne et sécurisés, des concours, des informations de culture générale, des cadeaux, un suivi complet et bien d’autres fonctionnalités. Fondé sur l’intelligence artificielle, Wiloki s’appuie sur des algorithmes évolutifs et un contenu extrêmement riche qui offrent à chaque enfant un enseignement personnalisé, autonome et motivant.

Wiloki repère ses forces et ses faiblesses, ses leviers de motivation, et s’adapte à son profil pour l’accompagner dans sa réussite. Une maman d’un wilokien raconte que chaque jour après l’école, son fils lui demande : "Maman, je peux jouer aux devoirs ?".

Manon Oskian, cofondatrice et CEO de Wiloki : "Nous avons cofondé Wiloki avec mes 2 frères. Nous baignons dans ces réflexions depuis tout petits. En créant Adi & Adibou, nos parents ont été précurseurs de l’éducation digitale. Nous avons repris le flambeau : l’éducation mérite qu’on s’y consacre avec passion".