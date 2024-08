Week-end du 15 août : plus de 1.000 km de bouchons cumulés, les automobilistes encaissent patiemment

Un des week-ends les plus compliqués de l'année pour la circulation routière. Avec le pont permis par le 15 août, jour férié, des milliers d'automobilistes en profitent pour partir en escapade. Résultat : 1.000 kilomètres de bouchons cumulés sur toute la France ce samedi depuis ce matin. Compliqué dans le sens des départs. Très difficile aussi dans le sens des retours, notamment sur la moitié sud du pays.

Une pause déjeuner stratégique

Sur l’A7 à 12h30, il y avait 140 km de bouchons et la situation ne devrait pas s’arranger, particulièrement dans le sens des retours puisque Bison Futé recommande d’éviter cette autoroute entre Orange et Lyon en début d'après-midi et jusqu’à 22 heures ce samedi soir. Laetitia, 38 ans n’a pas pu partir plus tôt ce matin. Son bateau de Corse est arrivé seulement à 8 heures à Marseille. Alors pour éviter d’autres bouchons, elle s’arrête un peu plus tôt, vers 11h30 pour la pause déjeuner…

"Ils annonçaient 7H30 de trajet, on a déjà pris une heure. On va faire une petite pause un peu avant tout le monde comme on a des enfants. En espérant que sur les coups de 13 heures, ça roule un peu mieux si tous les gens s'arrêtent pour manger. C'est notre espoir", prophétise Laetitia.

Occuper les enfants

Cette mère de famille de quatre enfants âgés de 2 à 8 ans redoute le reste de son trajet, elle doit rejoindre la région parisienne. "Pour l'instant, les enfants sont assez patients, mais il nous reste cinq heures. On n'a pas le choix. On essaie d'occuper les enfants avec les livres, les jeux, les chansons. Et puis un peu d'écran parce que comme tout parent, au bout d'un moment, on n'en peut plus", confie-t-elle.

Ce dimanche, les automobilistes devront encore prendre leur mal en patience, notamment aux barrières de péage. Le trafic sera encore très dense sur cette autoroute très empruntée par les vacanciers.