Transport aérien : pour 600 euros par an, Wizz Air propose des vols à volonté sous certaines conditions

La compagnie hongroise propose une offre à 600 euros pour prendre l'avion toute l'année. Mais cet abonnement prévoit de nombreuses conditions. Pour commencer, il faut aimer voyager souvent et à la dernière minute. En effet, impossible de planifier votre voyage plusieurs mois à l'avance. Il faut absolument réserver maximum trois jours avant de partir.

Élu pire compagnie aérienne en 2024 en Angleterre

Deuxième contrainte, impossible de voyager partout. Les destinations sont restreintes à l'Europe et au Moyen-Orient. Adieu donc l'Asie, l'Amérique ou bien l'Océanie. Par exemple, au départ de Paris, il n'est possible de rejoindre que trois villes : Budapest, Rome et Varsovie. Puis il faudra tout de même mettre la main à la poche. Les frais de réservation sont d'un montant de dix euros et il faut payer pour chaque bagage supplémentaire. Un abonnement tout compte fait pas si rentable.

Enfin, il n'est pas possible de choisir ses places à bord. Cerise sur le gâteau, il est impossible d'annuler ou de modifier ses billets. Derrière cet abonnement, Wizz Air profite de cette offre pour remplir ses avions. Pour rappel, la compagnie aérienne a été élu pire compagnie aérienne de l'année en Angleterre, en 2024. C'est la troisième année consécutive qu'elle remporte ce titre peu glorieux. Une offre à prendre donc avec précaution.