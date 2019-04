Week-end de Pâques : trains, bus, avions… attention, c’est (presque) complet

Si vous avez essayé de réserver un train à la dernière minute, vous avez peut être vu que la plupart sont complets pour ce week-end. La raison ? C'est, en même temps, le week-end de Pâques, le début des vacances des franciliens ou encore la fin des vacances des Nantais. Un week-end assez exceptionnel en matière de fréquentation, donc.

"On est quasiment sur les niveaux d'un gros week-end d'été", dit-on à la SNCF. Près de 800 trains par jour : c'est une petite centaine de plus que lors d'un week-end normal. Les rames seront aussi souvent doublées sur des destinations phares, comme la côte basque, Marseille ou la Bretagne. Et ce n'est pas suffisant, il ne reste quasi plus de place.

"C'est ultra chargé"

"On a 7% de passagers en plus par rapport à 2017", dit-on chez oui.sncf. "C'est ultra chargé", confie-t-on aussi chez Air France. Près de 120.000 passagers attendus chaque jour ce week-end à Roissy, c'est presque autant qu'en plein mois d'août. "Y'a du monde !", confirme Easyjet. Et c’est pareil du côté des bus : il y aura deux fois plus de passagers que l'an dernier chez Flixbus, qui propose cette année beaucoup plus de destinations.

Du coup on a le sourire aussi du côté des hôtels. La chaine Best western, par exemple, attend plus de monde que l'an dernier. La Bretagne et la Normandie vont faire le plein.