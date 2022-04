Week-end de Pâques : du monde attendu sur le littoral dunkerquois

REPORTAGE

Ce week-end bénéficie d'une belle météo estivale, et les plus petits en profitent, comme les grands. Les casquettes sont vissées sur la tête pour Samuel, 5 ans, Maxime 5 ans et Gabriel 6 ans.

Direction la plage avec leur chariot rempli de seaux, pelles et râteaux. Ils ont tout prévu : "On a de quoi faire des châteaux de sables. Là, on a un tamis pour trouver les coquillages".

Un seul objectif : souffler

Ils sont accompagnés des grands parents. Vacances et week-end de pâques assez chargés comme l’explique leur mamie.

"On visite, on fait des dunes. La mer, c’est très agréable. Y’a plein de couleurs, ça permet de prendre l’air et ça fait du bien à tout le monde parce que le soir, on n’entend plus personne. On n’a pas le temps de regarder le film jusqu’au bout, on dort", raconte-t-elle au micro d'Europe 1.

Le camping complet jusqu’à mercredi

À l’entrée de ce camping, le téléphone sonne continuellement. Nadine, agent d’accueil, sent bien ce besoin de prendre l’air. "C’est l’effet post-Covid. Les gens ont dû souffrir d’avoir été enfermés. Nous, de notre côté, on ne regarde plus la météo, on regarde l’état des réservations. Dès qu’il y a un pic de réservations on sait qu’il fera beau."

D’ailleurs ce camping affiche complet jusqu’à ce mercredi car il y a retour possible de la pluie. Sur la digue, il y a de nombreuses familles qui se promènent. Les commerçants s’attendent à voir du monde. Jean-Pierre est patron de la friterie "Chez Norbert" à Bray-Dunes. "C’est les vacances scolaires, plus week-end de pâques, il y a du soleil et il fait beau. Tout est réuni pour vendre des frites".