Week-end de Pâques : ces campings qui affichent déjà complet

REPORTAGE

Le début du week-end de Pâques, et les vacances des zones A et B sont deux bonnes nouvelles pour les professionnels du tourisme. Après deux ans de pandémie, les lieux de villégiature vont pouvoir faire le plein ce week-end, à l'image du camping de la Plage à Houlgate, dans le Calvados. Son directeur adjoint Sébastien Barester mise beaucoup sur cette fin de semaine. "C'est le premier gros week-end de l'année", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Son établissement affiche complet pour les fêtes de Pâques. "On est bien organisé", enchérit Sébastien Barester. "Les vacanciers arrivent, on les accueille on les amène directement à leur hébergement et puis on les laisses tranquilles pour profiter de leur séjour", détaille le directeur adjoint du camping, avec le sourire.

Le beau temps au rendez-vous

Un atout supplémentaire pour l'établissement de Houlgate : le beau temps. "La météo est vraiment clémente pour ce week-end. Je pense que les gens vont être très contents de profiter de leur vue sur la mer. Ça va permettre à nos vacanciers de passer un super Pâques cette année", ajoute Sébastien Barester.

Le camping du Calvados se projette également sur les prochaines périodes importantes qui arrivent. "Ça va s'enchaîner bien sûr avec le week-end de l'Ascension et de la Pentecôte. On peut refuse déjà pas mal de monde d'ailleurs", note-t-il, "ça commence à réserver pour Pâques l'année prochaine", ajoute le directeur adjoint du camping.