Week-end de la Pentecôte : les campings font un carton plein

Le week-end de la Pentecôte s'annonce chargé dans certaines destinations touristiques de l'Hexagone. Europe 1 s'est rendue dans un camping du Tarn-et-Garonne où les professionnels attendent impatiemment les clients. Pour l'instant, la pluie et la perspective d'un temps incertain refroidissent un peu les vacanciers. Ce camping de 90 emplacements est rempli, ce vendredi 17 mai, à 20%, mais Daniel, le gérant, n'est pas inquiet.

"Les gens vont là où il y a du soleil"

"Pour les ponts, les gens vont là où il y a du soleil, et décident quasiment au jour le jour. On a des réservations de dernière minute et même désormais des réservations de dernière seconde", rapporte Daniel à Europe 1. Et parmi ces vacanciers de dernière seconde, il y a Mélanie, tout juste arrivée de Bretagne. Elle a décidé de réserver sur la route. "On a réservé à 16h45. On est arrivés à 17h30 sur un coup de tête. On a cherché, on a trouvé et on avait notre place", explique la mère de famille.

Des arrivées anticipées également pour échapper au trafic très dense. C'est le cas de Gérard, originaire de l'Allier. "Ça fait 400 kilomètres, donc quelque part, on évite de rouler au moment où tous les gens partent à l'approche du grand week-end. Il fallait éviter ça", explique Gérard à Europe 1. Le camping ne va donc pas afficher complet, car ces embouteillages sont déjà d'actualité ce vendredi soir. Bison Futé a classé tout le pays en rouge dans le sens des départs.