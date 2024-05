Week-end de Pentecôte : à quoi faut-il s'attendre sur les routes de France ?

Un nouveau week-end prolongé qui promet d'être chargé sur les routes de France. De nombreux Français devraient profiter du lundi de Pentecôte pour prendre la voiture, notamment en direction des zones côtières. D'autant qu'il s'agit du dernier week-end prolongé avant les vacances d'été. La journée de vendredi est classée rouge par Bison futé dans le sens des départs sur l'ensemble du pays. La circulation devrait être particulièrement difficile sur l'A7, le long de l'arc méditerranéen et sur la façade atlantique.

Aussi, la situation devrait être compliquée sur les routes d'Île-de-France, et ce, dès la fin de matinée, notamment au niveau des péages des autoroutes A6 et A10. L'A13 sera également encore fermée à la circulation entre Paris et Vaucresson : Bison futé conseille ainsi aux automobilistes franciliens qui se rendent en Normandie d'emprunter l'A14, A15 ou N12. La circulation devrait se densifier aux heures de pointe. Il est recommandé de quitter ou de traverser l'Île-de-France avant midi.

Dans le sens des retours, Bison futé prévoit de l'orange, avec des difficultés attendues sur les axes desservant l'arc méditerranéen, ainsi que sur l'A1 et l'A2.

© Bison futé

Samedi classé orange dans le sens des départs

La situation devrait légèrement s'améliorer samedi, même si la journée sera orange au niveau national dans le sens des départs dans toute la France. L'A7 et l'A9 en direction de la Méditerranée, ainsi que l'A6 et l'A10 vers la façade atlantique seront particulièrement fréquentées, prévient Bison futé. En Île-de-France, la circulation sera dense dès le début de matinée sur l'A6 et l'A10, et s'intensifiera en milieu de matinée. Une fois de plus, Bison futé recommande de quitter la région parisienne si possible avant 8 heures.

© Bison futé

Aucune difficulté n'est attendue dans le sens des retours, et dimanche, la circulation devrait être habituelle sur l'ensemble du pays.

Journée difficile dans le sens des retours lundi

La journée de lundi sera difficile dans le sens des retours. Une fois de plus, les autoroutes autour de l'arc méditerranéen (A7 et A9), ainsi que les axes desservant l'ouest du pays (A63, N165) seront particulièrement fréquentés. Bison Futé prévoit de nombreuses difficultés de circulation tout au long de l'après-midi, et jusque tard dans la soirée.